Новый учебный год стартовал в Католической семинарии в Санкт-Петербурге (+ ФОТО)

Святой Мессой 1 сентября 2022 года монсеньор Сергей Тимашов, недавно назначенный Конференцией католических епископов России новым ректором Высшей Духовной Семинарии «Мария — Царица Апостолов», открыл 2022/2023 учебный год.

В своём приветственном вступительном слове отец ректор также представил новый состав руководства Семинарии. Духовным отцом назначен о. Себастьян Прието Силва, SJ; префектом по воспитанию — о. Маркус Новотны.

Католическая высшая духовная семинария «Мария – Царица Апостолов» является единственной католической семинарией в России и функционирует с 1993 года. Расположенная на территории архиепархии Божьей Матери, семинария является межъепархиальной и принимает абитуриентов со всей России и стран СНГ. На базе семинарии функционирует богословский институт св. Иоанна Златоуста, выпускники которого по окончании заведения получают диплом бакалавра богословия Папского Латеранского университета.

По традиции каждый учебный год предваряют духовные упражнения, поэтому первые четыре дня нынешней осени у семинаристов прошли в молчании, созерцании красоты природы, молитве и размышлении над Словом Божьим.

А уже сегодня воспитанники католической семинарии приступают к занятиям. Мы поздравляем воспитанников и преподавателей Католической семинарии в Санкт-Петербурге с началом учебного года и желаем им успехов, трудолюбия, мудрости и обильного благословения Божия на тернистом пути обретения знаний!



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