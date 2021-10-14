Новый сериал Netflix с участием Папы Франциска покажут на кинофестивале в Риме

Папа Франциск выступит в новом документальном сериале стримингового сервиса Netflix, который скоро выйдет в эфир. В нем Святейший Отец расскажет об отношениях между поколениями.

Главный редактор итальянского издания La Civiltà Cattolica и близкий сотрудник Папы о. Антонио Спадаро, SJ, поделился информацией с итальянским каналом Sky/tg24 . Сериал впервые будет показан на Римском кинофестивале, который пройдет 14-24 октября 2021 года. На Рождество он появится на канале Netflix, передает Vatican News.

В четырех частях фильма «Stories of a Generation con Papa Francesco» мужчины и женщины старше 70 лет разговаривают с молодыми людьми в возрасте до 30 лет на универсальные темы. Название серий — «Любовь», «Мечты», «Борьба», «Работа».

В документальной картине принимают участие американский режиссер Мартин Скорсезе, британский антрополог Джейн Гудолл и аргентинская правозащитница Эстель Барнс де Карлотто.

Папа в беседе со священником-иезуитом прокомментирует некоторые жизненные ситуации, о которых в фильме рассказывают как отдельные люди, так и семейные пары из разных уголков мира.

В 2019 году Netflix снял фильм «Два папы» о Франциске и его предшественнике Бенедикте XVI. Нынешний понтифик неоднократно подчеркивал важность диалога между поколениями.