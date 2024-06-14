Обнародован новый документ о первенстве Епископа Рима

Обнародован новый документ о первенстве Епископа Рима

Июнь 14, 2024

обнародовал одобренный Папой Франциском документ «Епископ Рима. и в экуменических диалогах и в ответах на энциклику Ut unum sint». В подзаголовке уточняется, что речь идет о «документе-разработке». Передает русская служба Vatican News.

Документ излагает плоды экуменического диалога — который начался около тридцати лет назад по приглашению святого Иоанна Павла II — на тему служения Папы Римского. Целью этого диалога был поиск такой формы осуществления первенства Римского епископа, которая была бы приемлема для других Церквей.

Католическое учение о первенстве Римского епископа как богоустановленном институте стало предметом споров, поскольку большинство христиан других конфессий считает его институтом, установленным людьми. «Герменевтические уточнения, — читаем в тексте документа, — помогли создать новую перспективу для это традиционной дихотомии». Иными словами, первенство Римского епископа относится как к Божественному, так и к человеческому праву, то есть это «часть Божественной воли для Церкви, опосредованная человеческой историей».

В этом смысле важным препятствием для взаимопонимания стали догматические определения Первого Ватиканского собора. Было предпринято «новое прочтение» этого собора, которое позволила выявить «пределы» осуществления первенства Римского епископа и внести ясность в формулировку о безошибочности Папы. Несмотря на все эти уточнения в экуменическом диалоге до сих пор встает проблема соотношения между безошибочностью Папы с одной стороны и первенством Евангелия, безошибочностью всей Церкви и осуществлением епископской коллегиальности – с другой.

В документе отмечается, что богословский диалог между христианами разных конфессий указал на потребность в первенстве на вселенском уровне. В ходе богословских обсуждений было также подчеркнуто, что существует взаимозависимость между первенством и синодальностью (соборностью) на каждом уровне церковной жизни. Было предложено по-новому интерпретировать учение Первого Ватиканского собора в том, что касается «патриаршего служения (Римского епископа) Церкви на Западе и его первенствующего служения единству в общении Церквей». Особый акцент должен быть поставлен на служении Папы в его поместной Церкви, то есть в Римской епархии, а также на развитие синодальности в лоне Католической Церкви.

В ходе межконфессионального диалога были названы некоторые принципы, которые могут быть применены к осуществлению первенства Епископа Рима в XXI веке: «Первое, в чем было достигнуто общее согласие, — это взаимная зависимость между первенством и синодальностью на каждом уровне Церкви и исходящая из нее необходимость синодального осуществления первенства». Еще один аспект, по которому было достигнуто согласие, — это соотношение между общинным измерением, основанным на всех крещеных, коллегиальным измерением, выраженным прежде всего в епископской коллегиальности, и личным измерением, выраженным функцией первенства. Прозвучал призыв к децентрализации, вдохновленной моделью древних патриархатов. Была подчеркнула важность принципа субсидиарности: «Ни один вопрос, который может надлежащим образом решаться на низшем уровне, не должен быть передан на более высокий уровень».

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