Новый декрет об индульгенциях в эпоху COVID-19

По просьбе епископов Апостольская пенитенциария издала декрет о полных индульгенциях за усопших верных, получаемых обычно в период с 1 по 8 ноября. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В связи с пандемией COVID-19 период, в который можно получить индульгенции для душ, пребывающих в чистилище, продлен на весь месяц ноябрь.

В частности, индульгенция, которую верные стяжают, посещая кладбище и молясь об усопших, может быть получена не только в один из дней с 1 по 8 ноября, как установлено церковным правилом, но в любой день ноября.

Полная индульгенция, стяжаемая в день Поминовения усопших верных 2 ноября для тех, кто посещает в этот день любой храм или ораторий и произносит молитву «Отче наш» и Символ веры, может быть получена в любой день ноября.

Пожилые, больные и те, кто не может выйти из дома из-за ограничительных мер в связи с эпидемией, могут стяжать полную индульгенцию об усопших, духовно присоединяясь к другим верным, полностью отчуждаясь от какого-либо греха и имея намерение при первой возможности исполнить обязательные условия для индульгенции (исповедоваться, причаститься и помолиться о нуждах Св. Отца). Они должны также причесть перед образом Иисуса или Пресвятой Богородицы благочестивые молитвы об усопших, например, Утреннюю хвалу или Вечерню из бревиария, Розарий или венчик Божественному милосердию, посвятить некоторое время молитвенному чтению евангельского отрывка, предложенного литургией об усопших, или же совершить дело милосердия, принося Богу собственные болезни и страдания.

Священники призваны в этот период посвящать себя с особой щедростью совершению Таинства Примирения и причащению больных.

Ссылаясь на декрет De Purgatorio Тридентского собора и на апостольскую конституцию Incruentum altaris Папы Бенедикта XV, Апостольская пенитенциария настоятельно призывает всех священников трижды совершить Святую Мессу в день Поминовения усопших верных.