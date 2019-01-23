Новосибирский митрополит отнес «Монстрацию» к ошибкам юности и высказался о памятнике Сталину

21 января в новосибирском центре ТАСС состоялась пресс-конференция митрополита Новосибирского и Бердского Никодима – первая после того, как он оказался во главе митрополии.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, назначенный на этот пост в конце 2018 года, отнес ежегодное шествие молодежи с абсурдистскими лозунгами — «Монстрацию» — к «ошибкам юности», за которые «потом станет очень горько».

«Думаю, что многие потом, когда повзрослеют, будут очень жалеть о глупостях, которые совершали в своей юности. Хотелось бы, чтобы сразу задумались о том, чтобы не допускать ошибки, за которые потом станет очень горько», — сказал митрополит, отвечая на вопросы журналистов. Он также рекомендовал молодежи самостоятельно принимать решение, «насколько это культурно в современном обществе и насколько сам человек, который позволяет себе это, выглядит достойным человеком».

(Монстрация — ежегодное первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала — проходит в Новосибирске с 2004 года и традиционно собирает несколько тысяч участников.)

Что же касается вопроса памятника Сталину, который местные активисты собираются установить в Новосибирске этой весной, митропоплит призвал прислушаться к общественному мнению.

Напомним, инициативная группа жителей Новосибирска предлагает установить памятник Сталину с 2016 года. Городской худсовет уже трижды отказывал в установке бюста в предложенных группой местах, однако в итоге рекомендовал членам группы установить памятник вблизи здания новосибирского обкома КПРФ. По заявлению главы инициативной группы Алексея Денисюка, памятник будет установлен к 9 мая 2019 года.

«Сталин был правителем России, а у каждого правителя есть как положительные, так и отрицательные черты. Осуждать его? Я не знаю, в каких обстоятельствах он принимал те или иные решения, но одно скажу: моего сводного деда в свое время расстреляли… Здесь [в вопросе установки памятника] важна реакция самого общества, оно должно высказывать свое мнение, и наши правители должны к нему прислушиваться», — сказал митрополит.

Он добавил, что для окончательного решения по установке памятника властям города необходимо получить общественное одобрение этой идеи. «Если общество скажет, что недостойно, чтобы памятник стоял у нас здесь на частной территории, мы должны прислушаться», — уточнил иерарх РПЦ.