Каритас Преображенской епархии организовал праздник для детей

4 июня на территории католического центра Каритас в г. Новосибирске по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 29, прошел большой праздник «Абракадабра-2022», посвященный Дню защиты детей. Подробности сообщает специалист по связям с общественностью «Каритас Сибири» Дарья Елоза:

— «Абракадабра» – это традиция, которую мы поддерживаем уже 15 лет. Правда из-за пандемии мы два года не могли устроить праздник и порадовать детей. В этом году такая возможность наконец-то вновь появилась, и «Абракадабра» состоялась!

На праздник пришли как подопечные нашей организации – дети из нуждающихся семей, так и жители микрорайонов «Северо-Чемской» и «Бугринская роща». Больше 300 детей получили яркие эмоции и незабываемые впечатления.

На празднике была игровая программа с аниматорами, творческие мастер-классы, танцевальный флешмоб, шоу мыльных пузырей и многое другое. Мы танцевали (много танцевали), ели мороженое, сахарную вату и попкорн, раскрашивали пряники, делали волшебные палочки, рисовали яркие рисунки на лицах, проводили опыты с жидким азотом, а еще много смеялись и веселились!

Каждый ребенок получил бесплатное сладкое угощение. В организации праздника на благотворительной основе приняли участие наши партнеры – представители бизнеса и других НКО.

Мы благодарны всем, кто не испугался погоды и пришел на праздник. А также говорим огромное спасибо всем партнерам и волонтерам. Спасибо, что были с нами! ❤