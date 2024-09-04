Новая сестра в Конгрегации Елизаветок (+ ФОТО)

«…С этого момента ты будешь носить имя сестра Мария Иоанна». Порадуйтесь вместе с нами!🤍 — такими словами ВК-паблик новосибирской общины Сестёр Елизаветок поделился с читателями, сообщив новость о принятии в новициат Конгрегации новой сестры. «Простота и нежность, трепет и радость, новое имя и новое отражение в зеркале».

Конгрегация Сестёр Святой Елизаветы основана в 1842 г. в Австро-Венгрии Кларой Вольф, Марией и Матильдой Меркерт и Франциской Вернер. В настоящее время одна из основательниц – Мария Меркерт – причислена к лику блаженных. Побуждаемые Господом и глубоко тронутые нуждами бедняков и страждущих, сёстры-основательницы увидели свое особое призвание в заботе о больных, уходе за ними в их же собственных домах. Примером им послужила жизнь и деятельность св. Елизаветы Венгерской (XIII век), которую они избрали своей небесной покровительницей.

Сегодня Сёстры Св. Елизаветы реализуют свое призвание к восхвалению Бога и созиданию Его Царства, живя евангельскими советами, помогая нуждающимся, больным и пожилым людям, воспитывая в христианском духе детей и молодежь, участвуя в катехизации взрослых.

Монахини из Конгрегации Св. Елизаветы работают и в России, в том числе и в Преображенской епархии, в г. Новосибирске, где ими проводится весьма разносторонняя деятельность.

Вхождение в общину Сестёр Св. Елизаветы обычно совершается в три этапа. Постулат – это испытательный срок, который служит распознанию призвания. Собственно монашеская жизнь начинается с новициата или послушания, после года которого послушницы приносят временные (на 5 лет) обеты. Период временных обетов, или юниорат, подводит к вечным обетам. Их приносит сестра, которая утвердилась в своем призвании и желает следовать за Христом на протяжении всей оставшейся жизни. Тем самым она отдает себя «всю, без остатка в распоряжение Бога, Которого возлюбила больше всего на свете», и обязуется жизнь в общине в целомудрии, бедности и послушании, согласно установлениям Конгрегации.



(Фото — паблик «Елизаветки»)