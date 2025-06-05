«Никогда не поздно придать смысл своей жизни». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на общей аудиенции 4 июня 2025 года

Во время общей аудиенции в минувшую среду Папа Лев XIV продолжил цикл наставлений, основанный на евангельских притчах, «помогающих изменить взгляд на жизнь и обрести надежду». На этот раз Святейший Отец посвятил свою катехизацию Притче о работниках в винограднике (Матфея 20:1-7) – «истории, которая питает нашу надежду».

Этот рассказ, отметил Папа, питает нашу надежду. Иногда нам кажется, будто невозможно найти смысл нашей жизни: мы чувствуем себя ненужными, неправильными, время идет, жизнь проходит, а нас так и не признали и не оценили. В этом, пояснил Св. Отец, мы подобны персонажам притчи о работниках в винограднике из 20-й главы Евангелия от Матфея, которые стояли на торжище в ожидании, что кто-нибудь их наймет. Эта метафора – торжище – «очень уместна для нашего времени»: на торжище заключаются сделки, к сожалению, там продаются и покупаются даже любовь и достоинство. Когда человек не чувствует, что его ценят, он рискует продать себя первому покупателю, «Господь же напоминает нам, что наша жизнь имеет цену, и Он желает помочь нам это понять».

Евангельская притча повествует о работниках, ожидающих, что их наймут на подённый труд, и о работодателе, хозяине виноградника, который ведет себя необычно и изумляет: он сам выходит на поиски работников, — вероятно, он желает общаться с ними лично. Эта притча исполнена надежды потому, что она рассказывает о хозяине, многократно выходящем на поиски тех, кто хотел бы придать смысл своей жизни. Он выходит даже «около одиннадцатого часа», когда рабочий день уже почти заканчивается, и нанимает тех, кто наверняка уже утратил всякую надежду, — но кто-то в них поверил!

«Какой смысл набирать работников всего на один последний час рабочего дня? Какой смысл идти работать всего на час? Тем не менее даже когда нам кажется, что мы можем сделать совсем немного в своей жизни, оно того стоит. Всегда есть возможность найти смысл, потому что Бог любит нашу жизнь».

Свою «оригинальность» хозяин дома выказывает и по окончании рабочего дня, в момент вознаграждения работников. Первым нанятым он дает столько, на сколько они договорились, другим же говорит, что даст им «что следует», то есть по справедливости.

«Но что значит “по справедливости”? Для хозяина виноградника, то есть для Бога, “справедливо” значит, что у каждого есть необходимое для жизни. Он сам позвал работников, он знает их достоинство и на основании этого хочет им заплатить».

Причта упоминает о работниках первого часа, которые разочарованы: они не сумели увидеть красоту в этом поступке хозяина, который вовсе не был несправедлив, а проявил щедрость, посмотрев не только на заслуги, но и на нужды.

В свете этой притчи, продолжил Папа, христианин может задаться вопросом: зачем же работать сразу, если вознаграждение одинаково? На это сомнение святой Августин отвечал так: «Смотри, чтобы из-за твоей неторопливости не лишить себя того, что тебе должно быть дано согласно обещанию».

«Давайте не падать духом! – сказал в конце обращения Папа Лев XIV. – Даже в самые мрачные моменты жизни, когда кажется, будто время проходит, не давая ответов, которых мы ищем, давайте попросим Господа, чтобы Он вышел еще раз и пришел к нам туда, где Его ожидаем. Господь щедр и придет немедля!»



Источник: Vatican News