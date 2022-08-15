Никарагуа. Епископ Альварес: «Мы в руках Божьих»

В Никарагуа, в атмосфере враждебности к Католической Церкви со стороны правительства, епископ Матагальпы монсеньор Роландо Альварес возглавил по Интернету Святой Розарий, молясь о мире в стране. С 4 августа глава епархии и другие шесть пресвитеров находятся под домашним арестом в резиденции курии, 11 августа другому местному священнику не разрешили покидать свой приход; в стране были закрыты некоторые католические СМИ. Подробности сообщает русская служба Vatican News.

«Спасибо, что вы с нами, вокруг Пресвятой Девы»: такими словами монсеньор Альварес начал 11 августа из епископской курии молитву Розария, которая транслировалась в потоковом режиме.

Никарагуанский прелат вверил Матери Христа молитвенные прошения, которые многие люди передали ему в последние дни. «Спасибо вам также за проявления дружбы, привязанности, доброты и милосердия, – добавил епископ. – В качестве жеста взаимности и общения святых – духовного общения между вами и нами – мы будем молиться Святым Розарием обо всех, кто по мобильной связи прислал свои прошения». Монсеньор Альварес призвал Народ Божий молиться вместе через социальные сети в этот восьмой день их заключения в епископской курии в Матагальпе. «Спасибо за ваши письма и послания, давайте вверим себя Пресвятой Деве, дабы она непрестанно ходатайствовала у Своего возлюбленного Сына, Иисуса Христа», – сказал прелат, поблагодарив в конце встречи всех участников виртуального молебна и напомнив о предстоящих богослужениях, в частности, о Крестном пути в рамках Национального богородичного конгресса. В своём «Твиттере» монсеньор Альварес написал: «Мы в руках Бога. Мы хотим исполнять Его волю и делать всё для Его славы. Аминь».

По последним данным, национальная полиция по соображениям безопасности не позволила провести процессию, запланированную по случаю богородичного конгресса и завершения паломничества по стране образа Богородицы Фатимской.

Напряженная ситуация в Никарагуа усугубилась после жалобы священника Анибала Мансанареса, которому 11 августа не позволили покинуть свой приход Святого Иосифа в муниципалитете Террабона на севере страны. В социальных сетях пресвитер написал: «Полиция меня уведомила, что у меня нет разрешения покидать дом, нельзя выходить на улицу, участвовать в процессиях и мероприятиях за пределами приходской церкви».

Полиция блокирует резиденцию епископа Матагальпы Роландо Альвареса

В контексте политического кризиса епископские конференции стран Латинской Америки и Карибского бассейна выразили солидарность и близость к народу Никарагуа.

В послании за подписью главы епископата Мексики (CEM) монсеньора Рохелио Кабреры прелаты выражают своё неприятие подавления индивидуальных прав, в частности, свободы слова и вероисповедания. «Мы знаем, что общины, семьи, богопосвящённая жизнь, пресвитеры, миряне, дети и молодежь страдают от условий, которые порождают страх, лишают спокойствия и похищают мир, – заявили епископы. – Как церковная семья, мы заявляем о необходимости диалога и встречи перед лицом ситуаций, взывающих к Богу о социальной справедливости».

Пастыри Гватемалы, следя за новостями и событиями в Католической Церкви Никарагуа, выражают близость, поддержку и солидарность лишённым свободы священникам, и в частности монсеньору Роландо Альваресу Лагосу, епископу Матагальпы. В своём послании прелаты напоминают о важности свободы слова, «неотъемлемого права человека». «Наша любовь и поддержка охватывает всех никарагуанских католиков, которым мы напоминаем обетование нашего Спасителя: ‘Се, Я с вами во все дни до скончания века’ (Мф 28,20). Пусть Непорочная Дева, богородичный лик, столь почитаемый никарагуанским народом, защитит и благословит эту страну, и особенно тех, кто испытывает самые большие трудности». Гватемальские епископы просят всех католиков Центральной Америки, чтобы их приходы, христианские общины, движения и группы молились на этой неделе о мире в Никарагуа.

В знак солидарности Конференция епископов Коста-Рики заявила о важности шагов к единству и согласию. Пастыри поместной Церкви напоминают о призыве Папы Франциска относиться с уважением к религиозной свободе как способу достижения братства и мира (см. Fratelli tutti, 279). Епископская конференция Коста-Рики призывает верных своей Церкви пребывать в постоянной молитве за братьев в Никарагуа.

Полицейские машины у здания епархиальной курии Матагальпы

Президент католического епископата Парагвая выразил солидарность с монсеньором Альваресом, который продолжает оставаться в заточении в курии вместе со своим окружением: «Мы уверены, что никарагуанская Церковь будет достаточно сильна, чтобы объединить свой народ через диалог и мир», – заявил монсеньор Адальберто Мартинес, архиепископ Асунсьона и президент поместного епископата, осуждая «любой вид насилия, злоупотреблений, нападок и цензуры в отношении Церкви».

Со своей стороны, Постоянный совет Епископской конференции Уругвая обнародовал специальное коммюнике, в котором заверил в духовной близости жителей Никарагуа и их пастырей, которые «в сложной ситуации продолжают провозглашать Благую весть Евангелия».

Совет епископов стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAM) заявил, что его глубоко опечалили такие события, как блокада священников и епископов, изгнание членов монашеских общин, осквернение церквей и закрытие радиостанций: «Мы выражаем вам солидарность и близость», – говорится в тексте.

Епископская конференция Никарагуа ответила на письмо CELAM, выразив признательность и напомнив, что – как она недавно заявила – «Церковь по своей природе возвещает Евангелие мира».