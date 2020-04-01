Несколько католических священников были арестованы в разных станах мира за совершение воскресной Мессы

Не менее трех католических священников были арестованы в разных странах мира за публичное совершение воскресной Мессы вопреки санитарным запретам. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

В Уганде 29 марта был арестован популярный священник Деограциус Кииби Катерегга – он совершал Мессу в приходе Св. Иосифа в городе Мпиги. На богослужении присутствовали не менее 15 верующих. Священник получил широкую известность в стране после того, как в 2018 году он совершил поминальную Мессу по угандийскому музыканту Моузею Радио, погибшего в драке в баре. Как сообщили местные источники, отец Деограциус вместе с семью прихожанами был помещен под стражу в полицейский участок в Мпиги. «Его застали за проповедью в церкви, что противоречит директивам президента», – заявил начальник полиции округа Мпиги Герберт Нувагаба. «Мы хотим, чтобы он рассказал нам, почему так поступил», – добавил сотрудник службы внутренней безопасности Мпиги Годфри Матову. После того как прихожане собрались на акцию протеста у полицейского участка, священника отпустили.

18 марта президент Уганды Йовери Мусевени запретил все религиозные и культурные собрания в стране минимум на 32 дня в рамках мер по противодействию эпидемии коронавируса. На 31 марта в Уганде было зафиксировано 33 случая заболевания COVID-19. Пока что летальных исходов в этой восточноафриканской стране не отмечалось.

В тот же воскресный день, 29 марта, в индийском штате Керала власти задержали двух священников, двух семинаристов и трех монахинь, обвинив их в нарушении правительственных предписаний, направленных на борьбу с COVID-19. Все семеро участвовали в Мессе в капелле начальной семинарии в округе Вайянад. Вскоре после ареста их отпустили, сделав предупреждение о недопустимости впредь подобных действий. По словам представителя местной епархии священника Маноджа Какконала, арест стал следствием недоразумения, поскольку Месса совершалась внутри семинарской капеллы. И священники, и семинаристы постоянно живут в этом здании. Полиция прибыла на место после того, как местные жители сообщили, что в капеллу зашли монахини.

В то же штате Керала 23 марта был арестован священник Пол Падаятти – он совершал заупокойную Мессу, на которую собралось более ста человек. Власти Кералы сообщили, что за последние дни на территории штата произошло еще два аналогичных инцидента, по итогам которых священникам, служившим Мессы, были сделаны предупреждения.

24 марта премьер-министр Индии Нарендра Моди ввел в стране режим строгого карантина сроком на три недели. На 31 марта в Индии был зафиксирован 1251 случай заражения коронавирусом. 32 человека скончались.