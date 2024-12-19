Немного предрождественской атмосферы от Сестёр-Елизаветок из сердца Сибири (+ ФОТО)

Самый сказочный дом Российского Региона Конгрегации Сестер Святой Елизаветы находится, пожалуй, в столице Сибири — городе Новосибирске.

«Приезжаешь каждый день домой с работы, а там что-то новенькое висит, светится😍», — пишут щедрые на радость сёстры-елизаветки в своём ВК-паблике.

Или вот ещё совсем свежая запись:

«Существует миф, что в монастырях перед праздником — как на каторге, но это МИФ 😉 потому что дома (в монастыре) уже пахнет Рождеством — когда по любви, это же счастье, а не каторга 🍪 🍭🍩

Вот второй день урывками (мы же еще обычную работу работаем 😉 не такую вкусную) печем пряники и создаем на них красоту, а рецепт у нашей настоятельницы совершенно волшебный: они получаются самые настоящие рождественские: нежные и очень ароматные.

Хотите мы «украдем» для вас этот рецепт? 😇»

Конгрегация Сестер Св. Елизаветы работает в России уже более 30 лет. Первые сестры приехали в нашу страну в 1993 году по приглашению Ординария Преображенской епархии в Новосибирске Епископа Иосифа Верта. С самого начала и по сегодняшний день они занимаются благотворительной работой, помощью бедным, больным; посещают дома опеки, больницы, тюрьмы; кормят и заботятся о нуждающихся; занимаются подготовкой детей и взрослых к Таинствам Церкви; работают в приходах, школах, «Каритас».



Фото благочестиво взято из того же паблика «Елизаветки»: