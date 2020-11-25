Не все новые кардиналы получат биретту в Ватикане в канун первого воскресенья Адвента

Не все из тринадцати объявленных кандидатов смогут прибыть на консисторию по возведении в кардинальское достоинство, которая пройдет в Ватикане в ближайшую субботу, 28 ноября.

Апостольскому викарию Брунея епископу Корнелиусу Симу и архиепископу филиппинского города Каписа монс. Хосе Адвинкуле не позволяет прибыть на торжество состояние здоровья. Атрибуты кардинальского достоинства – четырехугольную пурпурную шапку, перстень и буллу с титулом – им вручит в другое время представитель Святейшего Отца, — сообщил глава Зала Печати.

Маттео Бруни отметил, что те члены Коллегии кардиналов, которые не смогут добраться до Рима, получат возможность соединиться с ватиканской базиликой “через цифровую платформу”.

Папа Франциск объявил имена новых кардиналов месяц назад — 25 октября, после полуденной воскресной молитвы «Ангел Господень».

Напомним, что тогда, кроме упомянутых иерархов, были также названы: генеральный секретарь Синода Епископов епископ Марио Грек; префект Конгрегации по канонизации святых архиепископ Марчелло Семераро; архиепископ столицы Руанды Кигали Антуан Камбанда; архиепископ Вашингтона (США) Уилтон Грегори; архиепископ Сантьяго-де-Чили Челестино Аос Брако; архиепископ Сиены-Кале-Ди-валь-Д’Эльса-Монтальчино (Италия) Аугусто Паоло Лоюдиче; гвардиан (настоятель) монастыря конвентуальных францисканцев в Ассизи брат Мауро Гамбетти; епископ-эмерит Сан-Кристобаль-де-лас-Касаса (Мексика) Фелипе Орисменди Эскивел; Апостольский нунций на покое архиепископ Сильвано Тамази; проповедник Папского Дома священник-капуцин Раньеро Канталамесса; настоятель прихода в святилище Матери Божественной Любви в Риме монсеньор Энрико Ферочи.