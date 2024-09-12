Назначен вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске

12 сентября 2024 года в полдень по римскому времени (17:00 нск) Святейший Престол объявил о назначении епископа-помощника для Преображенской епархии в Новосибирске. Им стал священник Штефан Липке из Общества Иисуса (ордена иезуитов), который в настоящее время является директором московского Института св. Фомы и занимает должность секретаря Конференции католических епископов Российской Федерации. Святейший Отец Франциск вверил новому епископу титулярный престол Арены.

Штефан Липке родился 31 декабря 1975 года в городе Эссен (Германия).

После обучения в государственном университете Бонна и в высшей духовной семинарии Кёльна изучал церковную историю в Папском Григорианском университете в Риме.

Был рукоположен в диаконы 10 июня 2001 года, а 7 июня 2002 года — в священники в архиепархии Кёльна.

В 2006 году поступил в новициат Общества Иисуса в Нюрнберге и принёс торжественные обеты 18 мая 2019 года.

С 2000 по 2011 гг. служил в приходах Кёльна и Мюнхена.

С 2011 года служил в Преображенской епархии (Россия), в частности, в Католической гимназии и приходе г. Томска.

В 2017 году защитил кандидатскую диссертацию по литературоведению в Томском государственном университете на тему: «Антропология художественной прозы А. П. Чехова: неизреченность человека и архитектоника произведения».

С 2018 года назначен директором московского Института св. Фомы; преподавал в Московском университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы и Православном Свято-Филаретовском институте.

С 2020 года отец Штефан Липке SJ занимает должность секретаря Конференции католических епископов Российской Федерации.

Кроме того, он является настоятелем российского региона Общества Иисуса по защите детей и молодежи.

Помимо родного немецкого языка, свободно говорит на английском и русском языках. Хорошо знает итальянский, испанский и французский языки. Также владеет польским, украинским и филиппинским языками.



Фото — о. Янез Север SJ