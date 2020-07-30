Назначен вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве

В полдень 30 июля Святейший Престол объявил о назначении епископа-помощника для Архиепархии Божией Матери в Москве. Им стал священник Николай Дубинин из Ордена Францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных (OFMConv.), который является координатором Пастырских центров Архиепархии и в настоящее время несёт служение в Санкт-Петербурге в качестве гвардиана монастыря св. Антония Чудотворца.

Николай Геннадьевич ДУБИНИН родился 27 мая 1973 года в г. Новошахтинск Ростовской обл., в семье представителей интеллигенции (младший из двух детей). В 1990 г. окончил с серебряной медалью среднюю школу и поступил на филологический факультет Ростовского государственного университета (ныне – Южный федеральный университет).

В 1993 г. был принят во вновь открытую в Москве Католическую Высшую Духовную Семинарию «Мария – Царица Апостолов». В 1994 г. вступил в Орден Францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных, богословское образование и монашескую формацию продолжил в Польше. Первые монашеские обеты принес 8 сентября 1995 г. в монастыре в деревне Смардзевице (Польша), торжественные (постоянные) обеты – 3 октября 1998 г. в Москве. В 2000 г. успешно окончил Высшую Духовную Семинарию Францисканцев в г. Лодзь и защитил в Люблинском Католическом университете работу на тему «Богословие братства с природой в Истоках Францисканства» с присвоением степень магистра богословия. 24 июня 2000 г. рукоположен во священники архиепископом Тадеушем Кондрусевичем в московском кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

В 2002-2005 гг. прошел курс лиценциата богословия со специализацией «пастырская литургика» в Институте пастырской литургики им. Св. Иустины в Падуе (Италия).

В 2005 г. был избран на должность Генерального Кустода Российской Кустодии св. Франциска Ассизского Ордена Францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных.

В 2009 г. избран Президентом Конференции старших настоятелей и настоятельниц институтов посвященной Богу жизни в России (CORSUM).

В 2014 г. защитил в Институте пастырской литургики им. Св. Иустины в Падуе работу на тему «Критерии traditio – traductio – aptatio в русском переводе Римского Миссала», с получением степени лиценциата богословия.

В 2016 г. избран в состав Исполнительного комитета Союза конференций старших настоятелей и настоятельниц монашеских институтов в странах Европы (UCESM).

Принадлежит к Российской Генеральной Кустодии св. Франциска Ассизского в Ордене Францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных.

В настоящее время – гвардиан конвента св. Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге, генеральный директор Издательства Францисканцев, преподаватель литургики и гомилетики в Католической Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов», председатель комиссии по катехизации и литургии, координатор Пастырских центров Архиепархии Матери Божией в Москве.

Основные служения:

2000-2001: гвардиан конвента св. Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге;

2000-2002: член комиссии по подготовке сборника литургических песнопений Католической Церкви в России;

2001-2002: викарий Российской Генеральной Кустодии св. Франциска Ассизского;

2002-2005: священник в приходе Святейшего Сердца Иисуса в г. Местре (Италия);

2005-2018: Генеральный Кустод Российской Генеральной Кустодии св. Франциска;

с 2005: генеральный директор Издательства Францисканцев;

с 2006: преподаватель литургики и гомилетики в Католической высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов»;

с 2006: секретарь Литургической комиссии при Конференции католических епископов России;

2008-2013: заместитель главного редактора издательско-редакционного совета Католической Энциклопедии;

с 2009: Президент Конференции старших настоятелей и настоятельниц институтов посвященной Богу жизни в России (CORSUM);

с 2015: председатель Комиссии по катехизации и литургии Архиепархии Матери Божией в Москве;

с 2015: координатор Пастырского центра Архиепархии;

с 2015: член Катехитической комиссии при Конференции католических епископов России;

с 2016: член Исполнительного комитета Союза конференций старших настоятелей и настоятельниц институтов посвященной Богу жизни в странах Европы (UCESM).

Владеет русским, польским, итальянским, английским и белорусским языками.

Источник: Информационная служба Архиепархии