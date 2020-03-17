Назначен новый примас Бразилии

Папа Франциск назвал 11 марта имя нового архиепископа бразильского города Сан-Салвадор-де-Баия. По традиции архиепископы Салвадорские являются примасами Бразилии. 60-летний кардинал Сержиу да Роша сменил 76-летнего архиепископа Мурилу Себастьяна Рамуса Крижира, занимавшего Кафедру с марта 2011 года и ушедшего на покой по возрасту. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Сержиу да Роша родился 21 октября 1959 года в бразильском городе Добрада, штат Сан-Паулу. По окончании средней школы он изучал философию в епархиальной духовной семинарии в Сан-Карлусе и теологию в богословском институте в Кампинасе. Получил ученые степени лиценциата нравственного богословия теологического факультета в Сан-Паулу и доктора нравственного богословия Альфонсианской академии в Риме. Священником да Роша стал в 1984 году, занимал ряд постов в бразильских епархиях, преподавал в семинариях.

В июне 2001 г. Папа Иоанн Павел II назначил отца Сержиу да Роша вспомогательным епископом Форталезы, возведя в сан титулярного епископа Альбы. Хиротония состоялась 11 августа того же года. В январе 2007 г. да Роша был назначен коадъютором архиепископа Терезины, а спустя восемь месяцев возглавил архиепархию этого города. Летом 2011 г. архиепископ да Роша был поставлен во главе епархии столичного города Бразилиа. В кардинальское достоинство Высокопреосвященного Сержиу да Рошу возвел Папа Франциск 19 ноября 2016 года.