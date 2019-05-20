Назначен новый представитель Англиканской Церкви при Святейшем Престоле

Назначен новый представитель Англиканской Церкви при Святейшем Престоле

Май 20, 2019

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби назначил своим личным представителем при Святейшем Престоле архиепископа Джеральда Джеймса Яна Эрнеста. Он же возглавит Англиканский центр в Риме. 64-летний Ян Эрнест с 2001 г. руководил англиканской общиной в Маврикии — островном государстве в Восточной Африке, а также с 2006 по 2017 год предстоятельствовал в Англиканской Провинции Индийского океана. Англирканский иерарх приступит к своему новому служению в Риме сразу после визита Папы Франциска в , намеченному на сентябрь текущего года.

Следует отметить тесное сотрудничество архиепископа Яна Эрнеста с католическим епископом столицы Маврикия Порт-Луи кардиналом Морисом Пья: оба иерарха неоднократно выступали с общими заявлениями по многим социальным и экологическим проблемам, а также адресовали своим верным общие Рождественские видеопослания. В детстве Эрнест посещал католическую школу, а перед тем, как получить рукоположение в Англиканской Церкви слушал лекции в католической духовной семинарии.

Пост руководителя Англиканского центра в Риме и личного представителя Архиепископа Кентерберийского при Святейшем Престоле оставался вакантным с февраля 2018 г.

По материалам Vatican News

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