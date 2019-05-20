Назначен новый представитель Англиканской Церкви при Святейшем Престоле

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби назначил своим личным представителем при Святейшем Престоле архиепископа Джеральда Джеймса Яна Эрнеста. Он же возглавит Англиканский центр в Риме. 64-летний Ян Эрнест с 2001 г. руководил англиканской общиной в Маврикии — островном государстве в Восточной Африке, а также с 2006 по 2017 год предстоятельствовал в Англиканской Провинции Индийского океана. Англирканский иерарх приступит к своему новому служению в Риме сразу после визита Папы Франциска в Маврикий, намеченному на сентябрь текущего года.

Следует отметить тесное сотрудничество архиепископа Яна Эрнеста с католическим епископом столицы Маврикия Порт-Луи кардиналом Морисом Пья: оба иерарха неоднократно выступали с общими заявлениями по многим социальным и экологическим проблемам, а также адресовали своим верным общие Рождественские видеопослания. В детстве Эрнест посещал католическую школу, а перед тем, как получить рукоположение в Англиканской Церкви слушал лекции в католической духовной семинарии.

Пост руководителя Англиканского центра в Риме и личного представителя Архиепископа Кентерберийского при Святейшем Престоле оставался вакантным с февраля 2018 г.

По материалам Vatican News