Назначен новый ординарий Фатимы

Папа Римский Франциск принял 28 января отставку кардинала Антониу Марту с португальской кафедры Лейры-Фатимы. Новым главой диоцеза, на территории которого находится знаменитое святилище Девы Марии Фатимской, назначен епископ Жозе Орнелаш Карвалью. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

«Жозе Орнелаш приносит с собой огромное и редкое богатство – он способен придать новый импульс пастырскому обновлению епархии и Фатимского святилища, – заявил уходящий на покой кардинал Марту. – Это епископ, ‘пропахший запахом своих овец’, он поддерживает тесные и полные любви отношения с народом Божиим – с мирянами, священниками, членами монашеских конгрегаций, он открыт к экуменическому и межрелигиозному диалогу, к диалогу с неверующими». Кардинал рассказал, что он подал прошение об отставке еще до наступления 75-летия (он родился 6 мая 1947 года), поскольку «его ограниченные физические и ментальные силы уже не позволяют адекватно осуществлять служение с учетом тех требований, которые ставят Фатимская епархия и Фатимское святилище».

Антониу Марту возглавлял диоцез Фатимы почти 16 лет. В епископский сан его возвел еще Иоанн Павел II в 2000 году, в 2006 году Бенедикт XVI перевел его на кафедру Лейры-Фатимы, а в 2018 году Папа Франциск поименовал португальского иерарха в кардинальское достоинство. Вплоть до официальной инсталляции нового епископа, которая состоится 13 марта в Кафедральном соборе Лейры, кардинал продолжит управлять епархией в качестве апостольского администратора.

Новому епископу Фатимскому – 68 лет. Он родился на острове Мадейра. Окончив семинарию, поступил в Миссионерский институт в Коимбре. Молодым человеком отправился миссионером в Мозамбик, после чего закончил богословское образование в Католическом университете Лиссабона. Также получил степень доктора библейского богословия в Папском библейском институте в Риме. В священный сан был рукоположен в 1981 году, в возрасте 27 лет. С 2003 по 2015 гг. был генеральным настоятелем миссионерской Конгрегации Священников Святого Сердца. В 2015 г. был назначен епископом города Сету́бал на юго-западе Португалии. В 2020 г. был избран президентом Португальской конференции епископов.