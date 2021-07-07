«Наука – за мир». Папа обратился к участникам научного симпозиума, организованного итальянской епархией Терамо-Алатри

В минувшую субботу Папа Франциск направил приветствие участникам симпозиума «Наука — за мир», организованного по случаю Юбилея святого Гавриила Скорбящей Богоматери: он почитается в святилище у горного массива Гран-Сассо. Международная встреча ученых проходила 2-3 июля 2021 года в городе Терамо, где расположены итальянские лаборатории ядерной физики. Известные деятели науки собрались на форум для обсуждения технологических инноваций, применяемых в самых разных дисциплинах: от астрофизики — до здоровья.

«Я рад, что эта встреча организована епархиальной общиной Терамо, которая таким образом свидетельствует, что нет и не может быть противопоставления между верой и наукой».

Папа обратился к некоторым мыслям из своей последней энциклики Fratelli tutti, говоря об опасности «рассматривать технический прогресс как единственный возможный подход в понимании какого-либо аспекта жизни, общества и мира».

Ссылаясь на опыт пандемии, Папа подчеркнул, что она побудила мир науки переосмыслить некоторые перспективы санитарной профилактики, организации и терапии, учитывая антропологическое измерение, в том числе качество взаимоотношений между членами семьи и между поколениями.

Никакое научное знание не может развиваться в одиночку и считать себя самодостаточным: историческая реальность становится все более единой, и она нуждается в множественности знаний, с тем чтобы возрастала культура, способная строить общество, основанное на достоинстве и развитии каждого человека.

«Наука – это великий ресурс для созидания мира», — подчеркнул в своем видеопослании Папа Франциск.