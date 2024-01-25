«Научи нас молиться». Папа Франциск открыл Год молитвы

21 января во время чтения молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск объявил об открытии во всей Католической Церкви Года молитвы. Этот период станет временем подготовки к Юбилею 2025 года. Святейший Отец призвал верующих усерднее молиться, чтобы подготовиться достойно пережить это благодатное событие, и пожелал всем вновь открыть для себя великую ценность и абсолютную необходимость молитвы в личной жизни, в жизни Церкви и всего мира.

Более подробно о смысле этого времени и связанных с ним инициативах рассказал на состоявшейся 23 января пресс-конференции архиепископ Рино Физикелла, пропрефект Дикастерии по евангелизации. Он напомнил, что уже несколько лет назад Папа Франциск пожелал, чтобы год, предшествующий Юбилею, стал годом усиленной молитвы, чтобы наши сердца открылись для принятия Божьей благодати, и чтобы молитва «Отче наш», которой научил нас Иисус, стала жизненной программой каждого христианина. Благодаря этой молитвенной подготовке должно как можно более ясно проявиться духовное значение Юбилея, которое выходит за рамки отдельных мероприятий. Следуя девизу Юбилейного года, «Паломники надежды», мы все и наши общины должны осознать себя именно паломниками и свидетелями надежды.

Суть предстоящего Года молитвы, как подчеркнул архиепископ Физикелла, не в каких-то особых инициативах, а в том, чтобы заново открыть для себя ценность молитвы, особенно ежедневной молитвы в христианской жизни, и «прежде всего, научиться молиться сегодня, в век цифровой культуры, чтобы молитва могла быть эффективной и плодотворной». Архиепископ напомнил, что молитва – это очень личный момент, и поэтому существует большое многообразие молитвы: от быстрого крестного знамения до ежедневной Евхаристии, от рассеянной молитвы до созерцательной, наполненной слезами боли. Главное в молитве — это именно личные исключительные отношения верующего с самим Богом, которые отличают нашу веру. Всем нам нужно учиться молиться, и истинным Учителем может быть только Иисус, Сын Божий, который молитвой «Отче Наш» произвел революцию в мире человеческой молитвы. Поэтому девизом и лейтмотивом этого года станут слова учеников, обращенные к Иисусу: «Научи нас молиться» (Лк 11, 1).

Дикастерия по евангелизации готовит ряд вспомогательных средств, которые смогут использовать христианские общины и отдельные верующие. Эти предложения не заменяют инициативы отдельных поместных Церквей, но скорее это инструменты, которые призваны содействовать тому, чтобы молитва Церкви могла вновь оживить и освободить жизнь каждого крещеного человека.

Среди таких инструментов архиепископ Физикелла особо отметил серию из 38 катехетических бесед, которые Папа Франциск провел во время общих аудиенций с 6 мая 2020 года по 16 июня 2021 года. Эти катехезы освещают различные моменты молитвы и их можно перечитывать, приобретая полезные и ценные советы. Также Дикастерия совместно с издательством Libreria Editrice Vaticana начала публикацию серии небольших текстов, в которых рассматриваются различные аспекты христианской молитвы. Первой из восьми книг стала книга «Молиться сегодня. Вызов, который нужно преодолеть», написанная кардиналом Анджело Комастри с предисловием Папы Франциска. Кроме того, будут подготовлены пастырские вспомогательные материалы, которые помогут по-новому увидеть различные проявления молитвы в общине, в семье, для священников, монахинь, санктуариев, молодежи и других.

Сам Папа в этом году откроет «Школу молитвы»: это будут моменты встреч с различными группами людей, чтобы вместе молиться и лучше понять разные формы молитвы: от благодарственной молитвы до заступничества; от созерцательной молитвы до молитвы утешения; от поклонения до прошения.

Архиепископ Физикелла также напомнил о желании Папы, чтобы в этом году епископы, священники, диаконы и катехизаторы нашли возможности для того, чтобы поставить молитву в центр возвещения надежды, которую Юбилей 2025 года намерен провозгласить с новой силой в наше тревожное время.



По материалам Пресс-службы Св. Престола и Vatican News

Источник: сайт Конференции католических епископов России