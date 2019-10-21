Накануне Всемирного дня миссий католический мученик-миссионер был причислен к лику блаженных

В субботу 19 октября с.г., накануне Всемирного дня миссий, в ходе торжественной Святой Мессы в Кафедральном соборе итальянского города Кремы префект Конгрегации по канонизации святых кардинал Джованни Анджело Беччу от имени Святейшего Отца провозгласил блаженным священника Альфредо Кремонези, убитого в 1953 г. из ненависти к вере на территории современного государства Мьянма (Бирма).

Альфредо Кремонези родился 16 мая 1902 года в местности Рипальта-Кверина в провинции Кремона в регионе Ломбардия на севере Италии. В детстве он заболел лимфомой, так что всем казалось, что дни его сочтены, но благодаря молитве через заступничество святой Терезы от Младенца Иисуса, Небесной Покровительницы миссий, он неожиданно для окружающих полностью исцелился. Это чудесное исцеление пробудило в сердце мальчика горячее желание стать миссионером, апостолом Евангелия среди нехристиан. С тех пор глубокое почитание святой Терезы из Лизье было свойственно ему на протяжении всей его дальнейшей жизни. 12 октября 1924 года он был рукоположен в священники и в течение одного года преподавал в Малой семинарии на окраине Генуе, после чего отправился на миссию в далекую азиатскую страну Бирму, тогда – английскую колонию, где ему довелось служить 28 лет. Перед отъездом он попрощался с родителями фразой, которую тогда часто произносили в подобных обстоятельствах миссионеры: «Увидимся в раю!».

Вторая мировая война, вспыхнувшая в Европе, быстро дошла также до и Бирмы, сея насилие и ввергая в крайнюю нищету и так бедный местный народ. В своем дневнике отец Альфредо писал, что в течение многих лет ему и его пастве не хватало хлеба, сахара, в стране не было дорог, чтобы добраться до отдаленных сел и, кроме того, было запрещено возвещать Слово Божие. «Вечный двигатель», – так называли итальянского миссионера за то, что он никогда не отказывался от своего служения, даже когда был крайне изнурен малярией, или когда на него смотрели как на врага после того, как Италия стала союзником нацистской Германии. Его перевели на север страны, в город Мошо, где он тяжко страдал от холода и голода, разделяя все лишения коренного народа, которому проповедовал Евангелие и который стал для него родным.



Война закончилась, а в 1948 г. Бирма стала независимым государством, но это было лишь началом новых испытаний. Вспыхнули вооруженные конфликты между различными этническими группами, в ходе одного из которых городок Доноку, в котором размещался миссионерский центр отца Альфредо, был захвачен антиправительственными повстанцами, так что священник-миссионер был вынужден скрываться в лесу. Он вернулся в город только спустя два года, придя, по сути, на пепелище. 7 февраля 1953 г. солдаты правительственной армии вновь появились в городе в поисках мятежников. Сначала отцу Кремонези удалось их успокоить, но, покинув город, они угодили в засаду, после чего, ослепленные яростью и желанием мести, вернулись обратно. Первым, на кого они обрушили свой гнев, стал отец Альфредо: за то, что он был чужестранцем, а в первую очередь – христианином. Каратели, после долгих издевательств, убили священника, разрушили храм и сожгли прочие строения миссионерского центра. Свидетели рассказывают о неслыханной жестокости убийц отца Кремонези. Они стреляли ему в лицо, когда он молился. Только на следующий день, когда всё стихло, некоторые верующие смогли забрать тело своего пастыря, чтобы похоронить его, сберегая при этом частицы его окровавленной рубашки и бороды, которым надлежало в будущем стать святыми мощами. Ведь верные хорошо сознавали, что почитаемый ими отец Альфредо Кремонези, долгие годы разделявший с ними их радости и скорби, их чаяния и надежды – это настоящий мученик за Христа и Церковь.

По материалам Vatican News