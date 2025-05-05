Над Сикстинской капеллой установлен дымоход (+ ФОТО)

В Ватикане идёт подготовка к конклаву, на котором члены Коллегии кардиналов изберут 267-го Преемника святого апостола Петра.

Торжественное открытие конклава состоится в среду, 7 мая 2025 года.

Во время конклава цвет дыма из трубы Сикстинской капеллы сигнализирует об итогах голосования кардиналов. Белый дым означает, что новый Папа Римский успешно избран.

В день открытия конклава пройдет одно голосование, за которым последует дым из трубы. В последующие дни будут проходить по четыре голосования – два в первой и два во второй половине дня, после которых дважды за день результаты будет объявляться через сожжение бюллетеней.

В капелле монтируются трибуны, которые смогут разместить 133 кардиналов-выборщиков, а также деревянный фальшпол на высоте около полуметра на уровне ее алтаря.

Конклаву по традиции предшествует торжественная Месса pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра в Ватикане. После обеда участники конклава соберутся в Апостольском дворце, оттуда с гимном Veni creator spiritus торжественная процессия отправится в Сикстинскую капеллу, где кардиналы принесут присягу и, в частности, поклянутся «соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов Римского Понтифика».

Конклав начнет свою работу после того, как папский обер-церемониймейстер произнесет знаменитую латинскую формулу extra omnes (все вон).

На нынешнем конклаве правом голоса будут обладать 135 выборщиков, но двое кардиналов отказались от приезда в Риме по состоянию здоровья. Для избрания победителю будут необходимы две трети голосов.



По материалам Vatican News и РИА Новости