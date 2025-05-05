Архиепископ Кёльна: изоляция кардиналов на конклаве необходима, нам нужно быть свободными

После начала конклава кардиналы будут полностью изолированы от мира. Это сложно, но вполне понятно, — сказал кардинал Райнер Мария Вёльки в интервью для Vatican News. Архиепископ Кёльнский во второй раз примет участие в выборах Папы Римского.

Немецкий кардинал уже живет в Сен-Марти (Доме Святой Марфы). Однако вскоре он переедет в другую комнату. Место его проживания определит жеребьевка.

Когда начнется конклав, окна в Доме Св. Марфы будут завешены. Кардиналы не будут иметь доступа к телефонам и Интернету. Идея состоит в том, чтобы защитить их от любого внешнего давления. «Выборы должны быть свободными», — заявил кардинал Вёльки в эфире Радио Ватикана. «Они не могут быть подвержены никаким внешним влияниям, независимо от их характера. Это очень разумные и хорошие принципы, которые действуют уже много веков. Кардиналы должны действительно руководствоваться здесь своей совестью, и это духовное событие, а не политическое. Также не должно быть никакой возможности для этих или других групп интересов каким-либо образом вмешиваться в избирательный процесс».

Кардинал Вёльки полагает, что такая изоляция позволяет кардиналам осознать, что конклав — это духовное событие, одна великая литургия. Мы надеемся, что Святой Дух поможет нам узнать, кого избрал Бог, добавляет глава Кёльнской архиепархии.



Кардиналы, имеющие право голоса на конклаве: