Начат процесс беатификации о. Педро Аррупе, SJ

Епархиальная стадия процесса беатификации о. Педро Аррупе была открыта 5 февраля кардиналом Анджело Де Донатисом, папским викарием Римской епархии. Церемония состоялась в Латеранском дворце Рима. Испанский священник возглавлял орден иезуитов с 1965 по 1983 год.

Педро Аррупе родился в Бильбао (испанская Страна басков) 14 ноября 1907 года. В 1927 году вступил в Общество Иисуса, пишет Википедия. В 1932 году правительство республиканцев изгнало иезуитов из страны, и Аррупе продолжил образование в Бельгии и Голландии. В 1936 году рукоположен в священники. После рукоположения был направлен в США, где получил докторскую степень по медицинской этике.

В 1939 году был послан орденом для ведения миссионерской работы в Японии. После начала II мировой войны и вступления в неё Японии Аррупе был брошен в тюрьму по обвинению в шпионаже, однако через некоторое время отпущен.

Аррупе вместе с ещё семью иезуитами проживал в пригороде Хиросимы. Когда 6 августа 1945 года город подвергся атомной бомбардировке, все они были в орденской резиденции и все выжили. После взрыва Педро Аррупе превратил здание иезуитского новициата во временный госпиталь, где, используя свои навыки медика, оказал помощь более двум сотням пострадавших.

Взрыв атомной бомбы и события после него Аррупе называл «навеки запечатленный в моей памяти опыт чего-то, что не принадлежит истории». В 1952 году он издал книгу «Я пережил атомную бомбу», перевёл труды Игнатия Лойолы на японский язык. В 1958 году был назначен главой иезуитской провинции в Японии.

В 1965, после смерти генерала ордена Жана Батиста Янссенса, 31-я Генеральная конгрегация ордена избрала новым главой иезуитов Педро Аррупе. Аррупе стал вторым в истории баском, возглавившим орден, после его основателя Игнатия Лойолы.

7 августа 1981 года после утомительной поездки на Дальний Восток о. Аррупе пережил тяжёлый инсульт. У него отнялась половина туловища и он потерял способность говорить. После этого он подал в отставку, став первым в истории генералом ордена, который не исполнял эту должность до смерти.

В 1983 году Генеральная конгрегация Общества Иисуса приняла его отставку. Новым главой ордена избран Петер Ханс Кольвенбах. Сам Аррупе присутствовал на конгрегации в инвалидном кресле, её участникам зачитали обращение, которое он написал.

Остаток жизни он провёл в римской больнице ордена. Скончался 5 февраля 1991 года. Похоронен в боковой капелле церкви Иль-Джезу.

В своем слове не открытии процесса беатификации кардинал Де Донатис подчеркнул, что о. Педро Аррупе – «поистине, человек Божий», почитание которого распространяется все больше и больше – причем не только в Риме, но и в других частях земли.

«Верный миссии, порученной Обществу Иисуса Святы Престолом, о. Аррпуе возглавлял иезуитов и их сотрудников в трудах, направленных на защиту веры от атеизма, путем тщательного изучения секуляризации и создания пространств для диалога с неверующими», — отметил кардинал Де Донатис.

Папский викарий также дал высокую оценку вкладу Педро Аррупе в экуменический и межрелигиозный диалог, в дело примирения между народами – в частности, в укрепление связей между такими общинами, как Тэзе во Франции и святого Эгидия в Италии.



Источник: Благовест-инфо