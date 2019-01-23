Начался XXVI зарубежный апостольский визит Папы Франциска
Утром 23 января начался XXVI зарубежный апостольский визит Папы Франциска. Святейший Отец отправился в Панаму на 34-й Всемирный день молодежи, который проходит на тему «Се, Раба Господня; да будет мне по слову Твоему» (Лк 1,38).
Перед отъездом в аэропорт Папа встретился в Доме Святой Марфы с группой беженцев из разных стран, живущих в центре имени Педро Аррупе в Риме.
Самолет итальянской авиакомпании «Alitalia» с Понтификом на борту вылетел из римского аэропорта «Леонардо да Винчи» в 9 часов 51 минуту.
Прибытие Папы Франциска в Международный аэропорт Токумен запланировано на 16.30 – половину одиннадцатого вечера по римскому времени. Первая официальная встреча состоится в четверг во второй половине дня по римскому времени.
Источник: Vatican News
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна