Начало учебного года в Католической школе Новосибирска (ФОТО)
В понедельник, 2 сентября 2024 г., для школьников и студентов начался новый учебный год. По всей России за парты сядут порядка 18,5 миллионов учеников, из них почти два миллиона – первоклашки. В Новосибирске в этом году будут обучаться более 220 тысяч школьников, среди них — ученики Общеобразовательной католической школы Рождества Христова, которую опекают отцы-францисканцы.
О Дне знаний и начале учебного года в столице Сибири нам рассказала Оксана Кондратьева:
— Католическая школа в Новосибирске, как и все школы, с трепетом ждала наступления нового учебного года.
Мы очень переживали, что погода может подвести, ведь гидрометцентр на этот день передавал похолодание и дожди. Но небеса были благосклонны к нам, и на время проведения праздника дождя не было, а холод был не так страшен.
На торжественную линейку по случаю начала учебного года к нам неожиданно забрели бандиты (Миша Соуп, Кирилл Флинт, Руфина алмазные глаза и Сонька золотая ручка), ведь они узнали, что нашей школе в этом году исполняется 30 лет, и подумали, что за это время мы смогли накопить много богатства. Разбойники решили нас ограбить, или, как они сами уточнили, «не ограбить, а отнять имущество в соответствии с современными понятиями».
Действительно, школа накопила много богатства, но это не золотые слитки, как ожидали бандиты, а то, что гораздо ценнее — дружба, любовь, знание, ответственность. Дети подтвердили всё это, отвечая на вопросы ‘с подвохом’. В итоге разбойники остались ‘ни с чем’.
Далее был первый звонок на урок, и все отправились в классы, где на партах учеников ждали небольшие подарочки.
А после урока всех ждал еще один — но большой — сюрприз: столовая, куда дети пришли на угощение, сияла новыми яркими красками. Летом мы, взрослые сотрудники школы, успели поменять часть растрескавшейся плитки на полу, оштукатурить и покрасить потолок и стены, а роспись стен нам сделали две начинающие молодые художницы.
Мы благодарим всех, кто принял участие и продолжает помогать нам в нашей деятельности — и финансово, и молитвой!
Огромное спасибо! И с началом учебного года!
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Редакция СКГ обращает внимание на новые банковские реквизиты школы:
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