Начало учебного года в Католической школе Новосибирска (ФОТО)

В понедельник, 2 сентября 2024 г., для школьников и студентов начался новый учебный год. По всей России за парты сядут порядка 18,5 миллионов учеников, из них почти два миллиона – первоклашки. В Новосибирске в этом году будут обучаться более 220 тысяч школьников, среди них — ученики Общеобразовательной католической школы Рождества Христова, которую опекают отцы-францисканцы.

О Дне знаний и начале учебного года в столице Сибири нам рассказала Оксана Кондратьева:

— Католическая школа в Новосибирске, как и все школы, с трепетом ждала наступления нового учебного года.

Мы очень переживали, что погода может подвести, ведь гидрометцентр на этот день передавал похолодание и дожди. Но небеса были благосклонны к нам, и на время проведения праздника дождя не было, а холод был не так страшен.

На торжественную линейку по случаю начала учебного года к нам неожиданно забрели бандиты (Миша Соуп, Кирилл Флинт, Руфина алмазные глаза и Сонька золотая ручка), ведь они узнали, что нашей школе в этом году исполняется 30 лет, и подумали, что за это время мы смогли накопить много богатства. Разбойники решили нас ограбить, или, как они сами уточнили, «не ограбить, а отнять имущество в соответствии с современными понятиями».

Действительно, школа накопила много богатства, но это не золотые слитки, как ожидали бандиты, а то, что гораздо ценнее — дружба, любовь, знание, ответственность. Дети подтвердили всё это, отвечая на вопросы ‘с подвохом’. В итоге разбойники остались ‘ни с чем’.

Далее был первый звонок на урок, и все отправились в классы, где на партах учеников ждали небольшие подарочки.

А после урока всех ждал еще один — но большой — сюрприз: столовая, куда дети пришли на угощение, сияла новыми яркими красками. Летом мы, взрослые сотрудники школы, успели поменять часть растрескавшейся плитки на полу, оштукатурить и покрасить потолок и стены, а роспись стен нам сделали две начинающие молодые художницы.

Мы благодарим всех, кто принял участие и продолжает помогать нам в нашей деятельности — и финансово, и молитвой!

Огромное спасибо! И с началом учебного года!

***

Редакция СКГ обращает внимание на новые банковские реквизиты школы:

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАТОЛИЧЕСКАЯ ШКОЛА»

ИНН организации 5403124488

КПП организации 540301001

Счёт 40703810415035000018

Банк ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)

Корр. счёт 30101810145250000411

БИК 044525411