На встрече с мусульманами из Болоньи Епископ Рима объяснил, что такое прозелитизм

26 июня Папа Франциск приветствовал в Ватикане группу мусульман из Болоньи, подчеркнув, что искренний и уважительный диалог между христианами и мусульманами – это долг для тех, кто хочет быть послушным Божьей воле. Передает русская служба Vatican News.

«Иисус научил нас принимать друг друга как братьев, — отметил Святейший Отец, обращаясь к гостям. – В сегодняшнем мире наше свидетельство братства незаменимо и чрезвычайно ценно».

«Мы, получившие в дар нашу религиозную принадлежность, призваны быть открытыми и гостеприимными к тем, кто ее не разделяет, поскольку они, как и все мы, — члены единой человеческой семьи».

Диалог между мусульманами и христианами требует «эффективного признания достоинства и прав каждого человека», а значит, признания свободы совести ив вероисповедания: каждый человек должен быть всецело свободным в отношении собственного религиозного выбора. Кроме того, каждый верующий должен быть свободным «предлагать (ни в коем случае не навязывая!) собственную религию другим людям, как верующим, так и неверующим». Это исключает любую форму прозелитизма, который может выражаться в давлении и угрозах, в финансовых или трудовых поблажках, злоупотреблении невежеством людей. Помимо этого «браки между людьми разных религий не должны быть поводом для обращения супруга в собственную религию», отметил Папа Франциск и пожелал мусульманским гостям беречь добрые отношения с католической общиной там, где они живут, стремясь к созиданию социального и международного мира.

«Благодарю, что также и вы, вместе со своими общинами, находитесь среди этих ремесленников мира».