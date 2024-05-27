На Торжество Пресвятой Троицы в Кафедральном соборе Новосибирска представили нового настоятеля (+ ФОТО)

26 мая 2024 г., в первое воскресенье после Пятидесятницы, Католическая Церковь отмечала Торжество Пресвятой Троицы. Божественную Литургию в Кафедральном соборе Преображения Господня возглавил Правящий Епископ Иосиф Верт.

На главной Мессе Преосвященному Владыке сослужили отцы-иезуиты Кшиштоф Корольчук, Войтех Зиолек и Овсеп Меликсетян.

В этот день общине главного храма Преображенской епархии был представлен новый настоятель — отец Кшиштоф Корольчук SJ, ранее служивший в Новокузнецке. Напомним, что прежний настоятель отец Григорий Федосеев получил новое назначение в приход Тобольска и уже приступил к своим обязанностям.

Кроме того Приход тепло поздравил Владыку Иосифа, который в эти дни отмечает 40-ю годовщину своего рукоположения во пресвитеры – оно состоялось 27 мая 1984 года в Каунасском кафедральном соборе (в Литве рукоположение в священный сан по традиции совершается в последнее воскресенье мая).



Фото-подробности этого знаменательного и насыщенного событиями дня запечатлел объектив Студии «Кана»:

