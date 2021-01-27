На телеканале «Россия-1» вышел репортаж о проектах «Каритас Преображенской епархии»

Фонд грантов Президента Российской Федерации завершает рассмотрение заявок на участие в конкурсе — идёт этап независимой экспертизы проектов. Четыре центра развития семьи на базе Новосибирского католического центра «Каритас», действующих в Ишиме, Томске, Челябинске и Новосибирске подали заявку на участие в конкурсе социальных проектов в рамках Фонда. «Каритас Преображенской епархии» и ранее получал положительную оценку экспертов. Подробности сообщила программа телеканала «Россия-1» Вести Новосибирск.

Еду, друзей и поддержку здесь может получить любой нуждающийся. В рамках проекта «Благотворительная столовая в Новосибирске» в центре «Каритас» предлагают бесплатные обеды для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. Тамара Васильевна ─ постоянный посетитель. Сюда приходит уже второй год по рекомендации ресурсного центра. Рассказывает, она со многими подружились, интересно проводит время, сёстры устраивают праздники, вечера.

«Это очень актуально, пожилые люди всегда нуждаются в поддержке и помощи, потому что в основном они одиноки, и им нужно самое главное – внимание», ─ считает руководитель благотворительной столовой сестра Эльжбета.

Проект существует пять лет. Президентский грант направили на обновление оборудования: столов, стульев, посуды. Нуждающихся кормят каждый день, с понедельника по пятницу.

В столовой дают одинаковые порции ─ набор из трёх блюд. Например, грибной суп, пюре с рыбой, булочка с маком и чай.

Также центр выиграл грант на развитие детского клуба «Созвездие». Здесь помогают детям из семей мигрантов социализироваться в обществе. Основное направление ─ обучение русскому языку. Кроме этого учат толерантности, управлению эмоциями, знакомят с историей и традициями страны, готовят к поступлению в российские школы, помогают находить общий язык со сверстниками и учителями.

«Я выучила русский язык, лучше начала разговаривать и лучше учиться в школе, ─ рассказывает ученица детского клуба «Созвездие» Айчурок Абдулкосим кызы. ─ У меня очень много друзей, мы с клубом все достопримечательности Новосибирска уже посетили».

Президентский грант в размере 6,5 миллионов рублей разделили три центра в Новосибирске и Челябинске. Деньги направили на привлечение учителей русского языка, закупку велосипедов и роликов, походы в театры и музеи. Для детей важно понять, как живут люди разных национальностей, и найти свое место в другой стране.

«Основная наша задача ─ научить детей говорить по-русски, выйти в школу и успешно учиться. Научиться дружить с одноклассниками, адаптироваться в среде сверстников, в школьной среде, справляться с учебными заданиями, понимать задания, которые дают в школе», ─ отметила руководитель детского клуба «Созвездие» Ольга Пуртова.

Центр подал новую заявку на президентский грант. При одобрении проекта комиссией, четыре центра развития семьи помогут получить крышу над головой и полноценное питание мамам с детьми. Более 5 миллионов рублей направят на помощь по выходу из кризисной ситуации, на консультации специалистов в вопросах воспитания детей, личностного роста, на улучшение жилищных условий, получение места в детском саду, трудоустройства и помощь психолога.

Дарья Кудряшова