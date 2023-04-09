На Пасху площадь Святого Петра украсили голландскими цветами (ФОТО)

Прекрасные цветы, подаренные голландскими флористами, послужили фоном для Пасхальной Мессы, которую Папа Франциск отслужил на площади Святого Петра 9 марта 2023 года. Традиция украшать площадь цветами из Нидерландов началась ещё в 1985 году.

«Благодарим Бога за эти чудесные растения и цветы и молим о Божьем благословении для безопасного пути водителей и транспорта», — с такими словами епископ Роттердамский Ханс ван ден Хенде окропил на прошлой неделе грузовики с десятками тысяч цветов, которые позже были доставлены в Ватикан к празднованию Пасхи.

Цветочные украшения стали свидетельством радости Воскресения Христова. «Пасха — самый важный праздник для нас, христиан, поскольку ныне прославляется Воскресение Иисуса Христа и Его победа над смертью. Замечательно, что эти прекрасные цветы из Нидерландов подчеркнут Пасху как самый главный праздник», — отметил иерарх.

Нидерланды известны по всему миру своими цветочными плантациями, с которых уже четвертое десятилетие отправляются в дар разноцветные тюльпаны, нарциссы и гиацинты, чтобы украсить площадь Святого Петра на Пасхальную воскресную службу Папы Римского.

В этом году в качестве основного цветка голландские флористы выбрали розу, представленную в белом и еще четырех цветовых вариантах. Среди других растений и цветов — тысячи голландских тюльпанов, которые превратили площадь Ватикана в цветочные поля. Как обычно, здесь преобладают символичные для Ватикана желтый и белый.

Более 45 000 паломников заполнили солнечную площадь Святого Петра пасхальным утром 9 апреля 2023 года.



По материалам Vatican News