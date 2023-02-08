На общей аудиенции Папа рассказал о миротворческом визите в ДРК и Южный Судан

Утром 8 февраля Епископ Рима посвятил общую аудиенцию недавней апостольской поездке в Демократическую Республику Конго и в Южный Судан, своему 40-му международному визиту. Передает русская служба Vatican News.

В начале выступления в Зале Павла VI Папа возблагодарил Бога за возможность совершить это долгожданное паломничество мира и примирения, выразив признательность гражданским и церковным властям африканских стран за тёплый приём.

Папа напомнил о своём первом обращении к конголезцам, 31 января, в президентском дворце в Киншасе: их страна по своей природе и ресурсам похожа на алмаз, ставший, к сожалению, источником раздора, насилия и обнищания; это характерно для всего континента, подвергающегося колонизации и разграблению. Святейший Отец решительно призвал перестать эксплуатировать Африку и начать общий путь с достоинством и взаимным уважением во имя Христа.

Во имя Христа в столичном аэропорту была совершена Святая Месса; в которой приняли участие более миллиона паломников и около тысячи пресвитеров. Святейший Отец отметил, что во время встречи с жертвами насилия на востоке страны его шокировали прозвучавшие свидетельства, особенно из уст женщин; в итоге эти люди возложили орудия смерти к подножию распятия. Было громко сказано «нет» насилию и обречённости, «да» примирению и надежде.

В ходе визита Папа поблагодарил гуманитарные организации, работающие в стране: их непоказное служение бедным способствует общему благу. Вспоминая встречи с католической молодёжью, катехизаторами и духовенством, Епископ Рима отметил: этот захватывающий момент «был похож на погружение в настоящее, спроецированное на будущее». Юное поколение христиан уже облечено в «силу обновления» и радует множеством новых призваний. Поместные епископы, укрепляемые силой Господнего Слова, призваны быть для своего народа пророками и «знаками Божьего сострадания, близости и нежности».

Вторым этапом апостольской поездки Святейшего Отца стало экуменическое паломничество мира в Южный Судан вместе с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби и модератором Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии Иэном Гриншилдсом. По словам Папы, они прибыли туда вместе, «чтобы засвидетельствовать: возможно и необходимо сотрудничать в разнообразии, особенно если нас объединяет вера в Христа». Молодая африканская страна «является жертвой старой логики власти и соперничества, порождающей войны, насилие и беженцев», поэтому на встрече 3 февраля Папа предложил правительству «сказать решительное ‘нет’ коррупции и торговле оружием; сказать ‘да’ встрече и диалогу. Только так может происходить развитие, люди смогут спокойно работать, больные лечиться, а дети ходить в школу».

Святейший Отец напомнил о совместном молебне с братьями-англиканцами и членами Церкви Шотландии: «Вместе мы слушали Слово Божие, возносили молитвы хвалы, прошения и заступничества», ведь, к сожалению, в Южном Судане «есть те, кто злоупотребляет именем Бога, чтобы оправдать насилие».

Южный Судан населяют около 11 миллионов человек, из которых в результате боевых конфликтов два миллиона стали внутренними переселенцами и столько же бежали в соседние страны: «Именно поэтому, – отметил Папа, – я хотел встретиться с большой группой вынужденных переселенцев, выслушать и дать им почувствовать близость Церкви». На этой встрече прозвучал призыв к гражданам «быть семенами нового, примирённого Южного Судана, в котором не будет места насилия».

В кафедральном соборе Джубы Папа призвал поместное духовенство и монашествующих «взирать на Моисея как на образец послушания Богу и настойчивости в ходатайстве». Епископ Рима напомнил о последнем событии африканского визита, Святой Мессе в мавзолее Джона Гаранга; тогда он призвал местных христиан быть «солью и светом» на их неспокойной земле, ибо Господь возлагает надежду не на великих и сильных, а на малых и смиренных.

В конце общей аудиенции Святейший Отец призвал верующих молиться, «дабы семена Царства Божьей любви, справедливости и мира проросли в Демократической Республике Конго, Южном Судане и во всей Африке».