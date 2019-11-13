На общей аудиенции 13 ноября Папа Франциск подчеркнул роль мирян в проповеди Евангелия в ранней Церкви

На традиционной общей аудиенции в среду 13 ноября Папа Франциск продолжил цикл своих катехез, посвященных Книге Деяний Святых Апостолов, подчеркнув на этот раз роль супружеской четы Акилы и Прискиллы, бывших ближайшими сотрудниками апостола Павла. Кроме того, данный контекст стал для Понтифика поводом решительно осудить антисемитизм. Отметим, что состоявшаяся во вторую среду последнего осеннего месяца аудиенция была не совсем обычной, поскольку проходила «в двух группах»: из-за дождливой ветреной погоды больные ее участники собрались в Зале Павла VI, в то время как все прочие – на площади Святого Петра. За происходящим на площади можно было наблюдать из зала на специально для этого установленных телеэкранах. Святейший Отец сначала вошел в зал, кратко поприветствовал присутствующих, прочитал с ними богородичную молитву и преподал благословение, а показавшись на площади, призвал собравшихся на ней паломников поприветствовать своих братьев и сестер в зале аплодисментами.



Книга Деяний повествует о том, как «неутомимый провозвестник Евангелия» святой Павел после своего краткого пребывания в Афинах понёс Слово Божие далее, так что следующим этапом его миссии стал Коринф, торговый космополитический город, столица провинции Ахайя на Пелопонессе. Там его и приняла в свой дом супружеская чета, коей Папа Франциск посвятил свое очередное поучение, касающееся жизни ранней Церкви. Прежде всего, он обратил внимание на тот факт, что Акила и Прискилла не были коренными жителями Коринфа, а нашли в этом городе приют после того, как император Клавдий изгнал иудеев из Рима, в котором они изначально и проживали. Предстоятель Католической Церкви использовал это обстоятельство для того, чтобы напомнить, что еврейский народ на протяжении своей истории претерпел немало гонений, а в прошлом веке «все мы стали свидетелями величайшей жестокости, обращенной против евреев». «Все мы были убеждены в том, что чего-то подобного никогда больше не случится. Однако в наши дни кое-где начинает возрождаться привычка негативного отношения к евреям. Братья и сестры, такого рода поведение не является ни человечным, ни христианским. Евреи – наши братья», – заявил Папа.

Как отметил Святейший Отец далее, упомянутая супружеская чета воочию продемонстрировала, что «ее сердце исполнено веры и великодушного отношения к ближним, что в нем есть место тем, кто подобно ей оказался в положении чужака или пришельца». Их чуткое отношение к мигрантам стало предпосылкой оказанного ими «христианского гостеприимства»: они распахнули двери своего дома перед святым Павлом, приняв не только его лично, но и ту Благую Весть, которую он принес с собой. Акила и Прискилла также разделили со святым Павлом и свое ремесло, то есть изготовление палаток. «Святой Павел, – отметил в этом контексте Папа, – весьма уважал труд человеческих рук, считая его особо привилегированным местом христианского свидетельства, а вместе с тем исполнением справедливо наложенного обязательства самому содержать себя материально, не становясь обузой для других людей или для общества».



«Двери дома Акилы и Прискиллы в Коринфе были широко открыты не только для Апостола, но также и для братьев и сестер во Христе», – продолжил Понтифик, сославшись на слова самого святого Павла, в своем послании к Церкви Коринфа упоминавшего об общине, которая собиралась в этом доме, поименованном «domus ecclesiae», «домом Церкви», местом слушания Слова Божьего и совершения Пресвятой Евхаристии. В свете этого Преемник Святого Петра напомнил, что и сегодня в тех странах, где отсутствует религиозная свобода, христиане тайно собираются в чьем-то доме, чтобы там праздновать Евхаристию.

Спустя полтора года апостол Павел вместе с Акилой и Прискиллой перебираются из Коринфа в Эфес, и там их общий дом опять становится местом евангелизации. Наконец, супруги вернулись в Рим, и в послании к римской общине Апостол народов пишет так: «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». «Сколько же семей в годину гонений рисковали и рискуют своей головой, укрывая преследуемых! Как же это важно: семейное гостеприимство также и в тяжелые времена», — констатировал Святейший Отец.



Подводя итоги, он отметил, что среди многочисленных сотрудников святого Павла, Акиле и Прискилле принадлежит уникальное место: «они подают пример того, как супружеская жизнь может быть плодотворно и ответственно включена в служение всей христианской общине», и напоминают нам, что «благодаря вере и евангелизационным стараниям многочисленных мирян, таких как они, христианство добралось и до нас». Как говорил в одном из своих выступлений в 2007 г. Папа Бенедикт XVI, «чтобы укорениться в среде народа Божия и чтобы живо там развиваться, были настоятельно необходимы труды таких вот семей, таких вот супружеских пар, таких вот христианских общин, верующих мирян, которые совокупными усилиями и сформировали “гумус”, обязательный для роста веры». «Так задумайтесь же о том, что христианство от начала было возвещаемо также и мирянами! Вы, миряне, уже в силу принятого вами Крещения несете ответственность за продвижение веры», – подчеркнул Папа Франциск, цитируя своего предшественника, и призвал молиться «Небесному Отцу, Который соблаговолил изваять из супружеской четы настоящую живую “скульптуру” Себя Самого», чтобы Он «излил Своего Святого Духа на все христианские супружеские пары, дабы они по примеру Акилы и Прискиллы не боялись распахнуть двери своих сердец для Христа и для ближних, превращая свои дома в домашние церкви».

По материалам Vatican News