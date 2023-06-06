На могиле Александра Пушкина под Псковом отслужили заупокойную литию

Литию в память о поэте Александре Пушкине отслужил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который также является председателем Патриаршего совета по культуре. Мероприятие состоялось в минувшую субботу у могилы поэта, на территории Святогорского Свято-Успенского монастыря в Пушкинских горах Псковской области, передает корреспондент ТАСС.

В литии приняли участие министр просвещения России Сергей Кравцов, начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров и губернатор региона Михаил Ведерников.

«Конечно, Александр Сергеевич Пушкин не прославлен в Русской Православной Церкви как святой, но по его влиянию на человеческие души мы можем сказать, что это один из величайших наших путеводителей к Богу, ко Христу. Огромное количество людей вслед за Александром Сергеевичем Пушкиным прошли его путь от неверия к вере», — сказал митрополит Тихон.

По словам митрополита, Александр Пушкин является «поразительным проповедником». «Этого человека можно назвать наряду с Федором Достоевским, Николаем Гоголем по-настоящему равноапостольным в нашем XX и XXI веке. Никто стольких людей не привел к вере, как эти три наших замечательных писателя».

Лития состоялась в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Это одно из самых посещаемых культурных мероприятий Псковской области. В 2022 году праздник посетили более 40 тыс. гостей. Само мероприятие имеет богатую историю и проводится ежегодно с 1967 года. В 2023 году праздник приурочили к 224 годовщине со дня рождения Александра Пушкина (26 мая/6 июня 1799 г.) и ко Дню русского языка.



Фото: Алексей Семенов/ ТАСС