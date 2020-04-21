На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял о гармонии в христианской общине

21 апреля на утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск говорил о гармонии, которая царила среди первых христиан; если мы послушны Святому Духу, то Он помогает нам одолеть искушение раскола в церковной общине. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В начале богослужения Епископ Рима сказал: «В это время столько тишины! Её можно даже услышать. Пусть это безмолвие – нечто новое для нас – научит нас вниманию и поможет возрастать в умении слушать. Помолимся об этом».

В своей проповеди Святейший Отец прокомментировал первое чтение из Книги Деяний Апостольских (Деян 4,32-37), в котором описывается жизнь первой христианской общины: у неё «было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было общее»; «не было между ними никого нуждающегося», ибо «каждому давалось, в чём кто имел нужду».

Христианская община – это образец, идеал, знак того, на какие чудеса способен Святой Дух, и если мы Ему послушны, то Он создаёт изумительную гармонию. Но перед церковной общиной всегда маячит соблазн разделения, и первой причиной тому являются деньги. «Любовь к деньгам разделяет общину, раскалывает Церковь», – подчеркнул Папа. Нередко за доктринальными отклонениями стоят именно деньги: «наличные деньги либо деньги политической власти». Однако именно бедность является матерью церковной общины. Многие семьи разбиваются в спорах из-за наследства. Второй источник разделения – это тщеславие, хвастовство, стремление показать своё превосходство над другими, «распустить павлиний хвост», отметил Святейший Отец. Третий соблазн, ведущий к расколу в общине, – это сплетни: неудержимое желание осуждать и очернять других, которое лукавый сеет в наших сердцах. Однако Святой Дух Божий приходит к нам на помощь, спасая от этих мирских искушений.

В заключение Папа Франциск призвал верных: «Будем же просить у Господа о даре послушания Святому Духу. Пусть Он преобразит нас самих и наши приходские, епархиальные и монашеские общины; да пребудут они в гармонии, которой желает для них Иисус».