На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск предостерег от «пастырской шизофрении»

На утренней Мессе 14 января в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск прокомментировал литургические чтения дня и посвятил свою проповедь атрибутам подлинной духовной власти, в которой не должно быть «пастырской шизофрении», когда говорится одно, а делается другое. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В Евангелии от Марка говорится, что люди в капернаумской синагоге дивились учению Христа, «ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники» (Мк 1,22), которым, несмотря на их квалификацию, люди не особо верили, отметил Святейший Отец: «Какой именно властью обладает Иисус? Это стиль Христа, так сказать, господство, с которым Он ходил, наставлял, исцелял, выслушивал. Его стиль внутренней власти становится зримым… На что же он указывает? На последовательность. Иисус обладал властью, ибо Он был последователен в учении и делах, в жизни. Именно эта целостность выявляет человека, облечённого властью: он обладает властью, потому что последователен, то есть даёт свидетельство. Именно в этом выражается авторитет: в последовательности и в свидетельстве».

И наоборот, у книжников слова расходились с делами, поэтому Господь, подчеркнул Епископ Рима, учит народ внимать их наставлениям, но не следовать их делам. С другой стороны, Христос не упускал возможности упрекнуть этих «специалистов от Закона», ибо «своим подходом они впадали в пастырскую шизофрению: говорили одно, а делали совершенно иное». В других эпизодах Евангелия, отметил Святейший Отец, Иисус также «загоняет их в угол», заставляет замолчать и совершенно точно определяет их тип поведения: «Слово, которое Иисус использует для этого несоответствия, для этой шизофрении, – лицемерие. Целая вереница описаний! Возьмём двадцать третью главу Евангелия от Матфея: там Господь часто называет (книжников и фарисеев) лицемерами то за одно, то за другое. Иисус даёт ясное определение – ‘лицемеры’. Лицемерие – это способ действий тех, кто несёт ответственность за людей, в данном случае пастырскую ответственность, но не последователен, не имеет ни авторитета, ни власти. А Народ Божий кроток и терпелив; он терпит множество лицемерных пастырей, уйму шизофренических пастырей, которые говорят и не делают, в которых нет соответствия».

Однако Народ Божий, многое терпя и прощая, умеет распознать силу благодати, отметил Святейший Отец. В первом чтении литургии дня говорится, что у старого священника Илия, растерявшего весь свой авторитет, осталась только благодать помазания. С одной только этой благодатью он благословляет Анну, которая безутешно молилась о потомстве, и в итоге происходит чудо зачатия. В связи с этим Преемник Святого Петра констатировал: «Народ Божий хорошо различает власть человека и благодать помазания. <…> Это мудрость нашего народа, который очень часто терпит множество непоследовательных пастырей, подобных книжникам, а также христиан, что каждое воскресенье ходят на Святую Мессу, а потом живут как язычники. Люди видят и скандалы, и неадекватность. Как же скверно поступают непоследовательные христиане, не дающие свидетельства; бессвязные, шизофренические пастыри, которые не дают свидетельства!»

Завершая свою проповедь, Папа Франциск вознёс молитву, дабы все крещёные были облечены духовной властью, «которая заключается не в том, чтобы повелевать и навязывать себя другим, а в том, чтобы быть последовательными, быть свидетелями и поэтому спутниками на пути Господнем».