На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск подчеркнул, что проповедь Евангелия не имеет ничего общего с прозелитизмом

На утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы в последний день апреля Папа Франциск напомнил, что благовестие – это не прозелитизм, а свидетельство христианской жизни и молитва Небесному Отцу, дабы Он привлёк людей к Своему Сыну. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В начале богослужения Папа Франциск обратился к верующим с призывом: «Помолимся сегодня об умерших, о тех, кто погиб от пандемии, и особым образом об умерших – скажем так – анонимно: мы видели фотографии массовых захоронений, многочисленных братских могил».

В своей проповеди Епископ Рима прокомментировал первое литургическое чтение из Книги Деяний Святых Апостолов (Деян 8,26-40): о встрече диакона Филиппа с эфиопским чиновником, который, читая Библию, не мог понять пророчества Исайи о тернистом пути грядущего Мессии. После того, как Филипп объяснил ему, что речь идёт именно об Иисусе, эфиоп исповедовал веру во Христа и с радостью принял Крещение.

Цитируя Евангелие дня (Ин 6,44-51), Папа отметил, что именно Отец привлекает людей к познанию своего Сына: без этого небесного вмешательства невозможно познать тайну Христа. Подобное произошло с эфиопским вельможей, который, читая пророчества, испытывал беспокойство, которое Отец вложил в его сердце. Это относится и к миссии Церкви, подчеркнул Преемник Святого Петра: мы никого не «обращаем в веру», – людей привлекает Небесный Отец. Мы же просто даём свидетельство нашей веры и молимся об успехе благовестия. Без свидетельства и молитвы можно произнести прекрасную нравоучительную проповедь, сделать много хорошего, но это не будет евангелизацией. Наше свидетельство открывает двери людям, а наша молитва открывает двери к сердцу Отца, Который и привлекает людей. Миссионерское призвание Церкви – это вовсе не прозелитизм, это именно свидетельство.

В заключение Папа Франциск вознёс молитву, дабы Господь даровал нам благодать трудиться со свидетельством и молитвой, помогая Небесному Отцу привлекать людей к Иисусу.