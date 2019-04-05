На Мессе в Доме Св. Марфы Папа Франциск призвал со всей серьезностью отнестись к молитве

Свою проповедь на утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы 4 апреля с.г. (на этом богослужении присутствовал президент Италии Серджо Маттарелла) Папа Франциск посвятил молитве — одному из трех основных элементов подготовки к достойному переживанию Пасхи. Особым образом Святейший Отец подчеркнул значимость ходатайственной молитвы, примером коей является заступническая молитва Моисея за народ Израиля: Пророк со смирением, но настойчиво, просит Господа помиловать неверный народ, напоминая об обетованиях, некогда данных их Аврааму, Исааку и Иакову. На страницах Священного Писания немало и других примеров подобной молитвы. К их числу относится ходатайство Аврама за жителей грешного Содома. Несколько иной пример — смиренная, но настойчивая молитва Анны, будущей матери пророка Самуила, испрашивающей у Господа рождения сына, а также молитва женщины-хананеянки из Евангелия от Матфея об исцелении дочери. Иисус поначалу как будто отказал ей, однако она не растерялась, а продолжала просить и, в конце концов, получила желаемое.

Святейший Отец отметил, что для такого рода молитвы, представляющей собой беседу с Богом лицом к лицу, требуется немало мужества. Для этого недостаточно просто «оттарабанить» Отче наш и Радуйся, Мария…, а следует вложить в молитву всего себя в твердом уповании, что Иисус слышит тебя и, в свою очередь, ходатайствует за тебя перед Отцом. Завершая свою проповедь, Папа Франциск призвал верных отнестись к молитве со всей серьезностью в сознании того, что она совершается в присутствии Иисуса.

По материалам Vatican News