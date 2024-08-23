На Фестивале молодежи в Озёрном побывала группа паломников из Новосибирска (+ ФОТО)

Рассказывает участник паломничества священник Илья Астапов (Россия, Преображенская епархия в Новосибирске):

— С 13 по 17 августа в Национальном святилище Девы Марии — Царицы Мира в Озёрном, посвященном Пресвятой Богородице, проходила юбилейная — 25-я по счёту — встреча католической молодежи Республики Казахстан. Само село Озёрное расположено недалеко от города Петропавловск, это регион Северного Казахстана. Отмечу, что для местных католиков данное регулярное мероприятие совмещает в себе и фестиваль, и паломничество одновременно, поскольку молодежь съезжается из разных уголков этой азиатской страны. В нынешнем году сюда прибыли также представители из Узбекистана и маленькая группа из России. Всего в празднике приняло участие около 250 молодых людей.

Российская делегация была представлена пятью молодыми прихожанами Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске, которых сопровождали священник византийского обряда о. Илья Астапов и монахиня из Конгрегации Сестёр-Евхаристок Екатерина Зернова SJE.

Фестиваль 2024 года имел название Duc in Altum (что переводится с латинского как «отплыви на глубину») и был посвящён молитве. Поэтому ежедневно здесь проходили тематические конференции, которые позволяли молодым людям ближе познакомиться с различными видами молитвенных практик: Адорация, прославление, размышление, испытание совести, молитва Литургией Часов.

Также были организованы небольшие паломничества, например – к Озеру.

С ним связана такая история: до 1941 года никакого озера здесь не было, но в тот период жителям близлежащего посёлка – полякам, сосланным в Казахстан с Волыни – фактически угрожал голод. Они усердно молились Пресвятой Деве Марии, прося Её заступничества и помощи в своей нужде. И однажды в окрестностях села внезапно забили родники, из которых образовалось полное рыбы озеро длиной 5-7 километров. Это событие датируется праздником Благовещения — 25 марта 1941 года и рассматривается как чудо. Рыбный промысел накормил тогда село, которое с того времени получило название Озёрное. В 1954 году статус спецпоселенцев начал смягчаться, в 1956 г. жители Озёрного были полностью освобождены от ограничений. В это же время (1955 год) чудесное озеро высохло, но до сих пор видно русло, по которому в 1941 году прошел поток воды. Поэтому сегодня на берегу этого озера установлен памятный постамент – столп с Божией Матерью, ловящей рыб.

Другое паломничество проходило на Сопку, где установлен памятный Крест. Сама сопка представляет из себя возвышенность, каких много в Казахстанской степи, она находится приблизительно в двенадцати километрах от Озёрного. Это место олицетворяет собой некий знак посвящения Казахстана Богу. Поклонный крест на Сопке – дань почтения мучеников, подвижников, христианский символ возвращения страны к вере. Наше паломничество к этому месту было продолжительным, мы шли туда пешком, слушая свидетельства, молясь, читая Розарий в малых группах, на вершине холма участвовали в крестном пути, который подготовила молодежь Узбекистана. А на обратном пути нас настиг ливень. Дороги размокли, образовалась грязь, машины начали буксовать и вязнуть. Но, несмотря на это, подобное испытание многими участниками было пережито как глубоко духовное событие.

Если говорить об общей цели мероприятия, то главная задача состояла в том, чтобы молодежь ощутила близость Христа. Поэтому в паломническом лагере была организована непрестанная Адорация. Все участники были разбиты на 14 групп. На каждый день были организованы молитвенные собрания, проходящие в разных стилях – молитва прославления Св. Дарами, молитва в стиле общины Тэзе, созерцательные молитвы.

Ежедневно во время Святой Мессы священники произносили проповеди, наставляя молодых в опыте и практике молитвы. В один из дней на фестивале побывали митрополит Архиепархии Cв. Марии в Астане архиепископ Томаш Пэта и Апостольский нунций в РК архиепископ Джордж Панамтундил. А у молодых участников мероприятия была счастливая возможность свободного общения с архипастырями.

В один из дней паломникам предложили поучаствовать в локальных форумах, каждому избрав себе тему по душе. Например, познакомиться со свидетельством молодой христианской семьи о том, как быть светом миру. Или же послушать рассказ о. Жана-Уриэля из Общины Блаженств (Communauté des Béatitudes) об опыте переживания долгого паломничества в Сантьяго-де-Компостела.

В эти дни мы имели прекрасную возможность познакомиться друг с другом, так как работали в группах, давали личное свидетельство молитвы и веры, участвовали в различных интересных конкурсах и даже делали «барашков» из тех материалов, которые удалось выиграть (затем во время Весёлого вечера выбирался самый лучший «барашек»).

В нашем паломническом лагере были установлены дни дежурств. Таким образом каждый имел возможность явить деятельную любовь: накрывая на стол, раздавая пищу или прибираясь после трапезы.

Все дни трудились аниматоры, от которых зависело музыкальное сопровождение и пение во время богослужений, составление программы молитв и проведение других мероприятий. Главное, что почти весь фестиваль был подготовлен самой молодежью, которая в свою очередь вдохновилась подобным примером своих сверстников из Франции.

Трогательным моментом был заключительный день, когда представители от каждой группы давали личное свидетельство того, что они получили или пережили в дни паломничества.

Что касается нашей группы из Новосибирска, то мы поехали в Казахстан, чтобы пережить новый опыт. У нас не было уверенности, что можно вот так – запросто – приезжать из «чужих» регионов или стран на подобные «встречи для своих». Однако этот пример участия российской молодежи запомнился всем организаторам и участникам. Нам оказались очень рады и местные молодые католики, и священники, и монахини. Кажется, мы произвели на всех довольно хорошее впечатление, и теперь ожидается, что на следующий год из России в Озёрное приедет молодежная группа уже в гораздо большем составе.