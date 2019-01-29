«Мы помним»: в Новосибирске почтили память жертв Холокоста

В понедельник 28 января 2019 г. в Новосибирске прошла церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста.

Ещё в 2005 году Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Израиля, Канады, Австралии, России, Украины и США и при участии еще более 90 государств приняла резолюцию 60/7, в которой постановила, что 27 января будет ежегодно отмечаться как День памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945 году советские войска освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). После принятия резолюции 60/7 Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назвал эту особую дату «важным напоминанием об имеющих всеобщее значение уроках Холокоста — этого беспрецедентного проявления зла, которое нельзя просто оставить в прошлом и предать забвению». Примерное число жертв Холокоста современные историки оценивают в шесть миллионов человек. Точное число назвать нельзя — многие архивы уничтожены. Во многих странах мира есть мемориалы и музеи, посвящённые Холокосту, и ежегодно там проходят траурные мероприятия.

В столице Сибири о погибших в годы войны евреях вспомнили на траурном вечере, который был организован Израильским культурным центром «Натив» в Новосибирске при поддержке Центра культуры и отдыха «Победа».

Мероприятие собрало неравнодушных горожан, представителей Администрации Новосибирской области и мэрии города Новосибирска, сотрудников дипломатического корпуса, религиозных и общественных деятелей, работников культуры и образования, бывших узников гетто и концлагерей.

От Католической Церкви участие в этой поминальной церемонии приняли Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт и генеральный викарий епархии священник Андрей Ферко.

В своем слове, обращенном ко всем присутствовавшим в Большом зале кинотеатра «Победа», Владыка Иосиф сказал:

– Дорогие братья и сестры!

Если когда-нибудь такое близкое, родственное обращение уместно, то сегодня это именно тот случай. Мы все братья и сёстры, дети одной человеческой семьи, и мы радуемся с радующимися и плачем с плачущими. Сегодня день плача, день памяти и молитвы о миллионах невинных жертв. Снова и снова – уже в который раз! – мы возвращаемся к этой катастрофе «Шоа», и хотим понять и не можем…

В 2006 г. Папа Римский Бенедикт XVI посетил Освенцим. Там он сказал: «В таких местах, как это, слова бесполезны. Здесь возможна только мертвая тишина и сердечный вопль к Богу. Господи! Почему Ты молчал? Почему Ты допустил это? – В этой тишине мы склоняем головы перед бесчисленным количеством людей, страдавших и погибших тут. Эта тишина является призывом к прощению и примирению, молитвой, чтобы это никогда не повторилось».

Нынешний Понтифик Папа Франциск, рассказывая о своей поездке в Литву прошлой осенью, сказал: «Я молился у памятника жертвам Холокоста и просил Всевышнего утешить Свой народ. Память о Холокосте необходима, и это должна быть живая память. Без сохранения памяти о прошлом нет будущего, потому что, если на примере самых мрачных страниц истории мы не научимся избегать тех же ошибок, слова ‘человеческое достоинство’ останутся лишь ничего не значащими словами».

Хочу закончить опять-таки молитвой Папы Франциска: ‘Прошу Всевышнего благословить выбранный нами путь дружбы и доверия, чтобы мы могли всегда жить в мире, где бы мы ни находились. Шалом алейхем!’»

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По завершении официальной церемонии состоялся предпремьерный показ киноленты «Война Анны». Этот фильм российского режиссера Алексея Федорченко рассказал зрителям о еврейской девочке, семья которой погибла во время массового расстрела. Сама она чудом остается в живых. Больше двух лет главная героиня живет, прячась в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов. Невероятно, но Анне удается не только выжить, но и сохранить в себе человека…