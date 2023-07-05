«Музыкальное государство иезуитов»

Неожиданную грань музыки барокко показали в середине прошлого месяца музыканты из парагвайского ансамбля Sonidos de Paraquaria: под сводами римского храма Святого Игнатия Лойолы они исполнили инструментальные произведения и песнопения иезуитских редукций Парагвая. Подробностями о концерте, состоявшемся 17 июня 2023 г., поделилась русская служба Vatican News.

Редукции, основанные миссионерами из Общества Иисусова, называли «землей без зла», «парагвайским раем», «триумфом человечности», «Республикой Бога», однако самым интересным и неожиданным определением этого уникального опыта было «Музыкальное государство иезуитов». Общество Иисусово, положившее начало независимым городам-государствам в Южной Америке, уделяло большое внимание музыкальному воспитанию новообращенных индейцев, получив одобрение Папы Климента XIV, который в энциклике Annus Qui 1749 года писал: «Использование гармоничного или образного пения настолько распространилось, что оно утвердилось даже в парагвайских миссиях, ибо верующие в Америке обладают прекрасным нравом и благодатными природными дарованиями как для вокальной музыки, так и для игры на инструментах, и они легко обучаемы всему, что принадлежит к музыкальному искусству».

Музыка играла большую роль в «духовном завоевании» индейцев и поэтому сопровождала каждый момент повседневной жизни обитателей редукций. Для реализации этой идеи были созданы новые музыкальные произведения, иезуиты привозили с собой европейские инструменты и партитуры известных авторов для того, чтобы приспособить их к местному исполнению. В различных архивах, обнаруженных в редукциях, были найдены переписанные для индейцев произведения Фаринелли, Галуппи, Факко, Черути, Джерузалемме и Массы, что свидетельствует о распространении там именно итальянской музыки.

Композиторы, творившие в редукциях, отличаются более простым стилем, лишенным виртуозности, потому что их целью было не утверждение на «музыкальном рынке» и не стремление к должности капельмейстера, а передача Слова Божьего. Таким образом, музыка иезуитских редукций, обладая типичными чертами барокко, была направлена на евангелизацию и предназначена для исполнения всей общиной. Историки отмечают, что типичная для парагвайских миссионеров-иезуитов анонимность объяснялась именно этим: они не стремились оставить характерную для авторов барокко «подпись» в своих произведениях, но старались подчеркнуть суть послания, например, повторением некоторых библейских фраз. Так, в песнопении Laudate Dominum omnes gentes особенно подчеркивается слово omnes, ведь коренной житель Парагвая, обратившийся в христианство, особым образом ощущал себя частью всех народов, славящих Господа.

После изгнания иезуитов из Америки в 1767 году в общественной структуре и культуре осталось немало важных следов их присутствия, которые можно заметить до наших дней. Особенно это касается музыки: блестящие оркестры и хоры, обученные иезуитами, всегда вызывали восхищение у путешественников, и по сей день в фольклоре и народном благочестии наряду с типичными местными акцентами можно уловить гармонии, мелодии и формы, оставленные миссионерами. В Боливии был обнаружен богатый архив оригинальных рукописей с Мессами, мотетами, Вечернями и гимнами, которые свидетельствуют о высочайшем уровне священной музыки, достигнутом в редукциях.

На концерте в Риме, организованном Обществом Иисусовым, Посольством Республики Парагвай при Св. Престоле, при сотрудничестве других организаций, включая Римское паломническое бюро, произведения иезуитских редукций исполнил ансамбль Sonidos de Paraquaria, который является частью Центра документации, изучения и распространения музыкального репертуара древних иезуитских редукций Парагвая. Вокально-инструментальный ансамбль под руководством Яна Сарана исполнил произведения анонимных авторов, Доменико Дзиполи, Иньяцио Бальби и Мартина Шмидта. Песнопения звучали на латинском, испанском языках и на языке гуарани.