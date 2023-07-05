«Музыкальное государство иезуитов»

«Музыкальное государство иезуитов»

Июль 05, 2023

Неожиданную грань музыки барокко показали в середине прошлого месяца музыканты из парагвайского ансамбля Sonidos de Paraquaria: под сводами римского храма Святого Игнатия Лойолы они исполнили инструментальные произведения и песнопения иезуитских редукций Парагвая. Подробностями о концерте, состоявшемся 17 июня 2023 г., поделилась русская служба Vatican News.

Редукции, основанные миссионерами из Общества Иисусова, называли «землей без зла», «парагвайским раем», «триумфом человечности», «Республикой Бога», однако самым интересным и неожиданным определением этого уникального опыта было «Музыкальное государство иезуитов». Общество Иисусово, положившее начало независимым городам-государствам в Южной Америке, уделяло большое внимание музыкальному воспитанию новообращенных индейцев, получив одобрение Папы Климента XIV, который в энциклике Annus Qui 1749 года писал: «Использование гармоничного или образного пения настолько распространилось, что оно утвердилось даже в парагвайских миссиях, ибо верующие в Америке обладают прекрасным нравом и благодатными природными дарованиями как для вокальной музыки, так и для игры на инструментах, и они легко обучаемы всему, что принадлежит к музыкальному искусству».

Музыка играла большую роль в «духовном завоевании» индейцев и поэтому сопровождала каждый момент повседневной жизни обитателей редукций. Для реализации этой идеи были созданы новые музыкальные произведения, привозили с собой европейские инструменты и партитуры известных авторов для того, чтобы приспособить их к местному исполнению. В различных архивах, обнаруженных в редукциях, были найдены переписанные для индейцев произведения Фаринелли, Галуппи, Факко, Черути, Джерузалемме и Массы, что свидетельствует о распространении там именно итальянской музыки.

Композиторы, творившие в редукциях, отличаются более простым стилем, лишенным виртуозности, потому что их целью было не утверждение на «музыкальном рынке» и не стремление к должности капельмейстера, а передача Слова Божьего. Таким образом, музыка иезуитских редукций, обладая типичными чертами барокко, была направлена на евангелизацию и предназначена для исполнения всей общиной. Историки отмечают, что типичная для парагвайских миссионеров-иезуитов анонимность объяснялась именно этим: они не стремились оставить характерную для авторов барокко «подпись» в своих произведениях, но старались подчеркнуть суть послания, например, повторением некоторых библейских фраз. Так, в песнопении Laudate Dominum omnes gentes особенно подчеркивается слово omnes, ведь коренной житель Парагвая, обратившийся в христианство, особым образом ощущал себя частью всех народов, славящих Господа.

После изгнания иезуитов из Америки в 1767 году в общественной структуре и культуре осталось немало важных следов их присутствия, которые можно заметить до наших дней. Особенно это касается музыки: блестящие оркестры и хоры, обученные иезуитами, всегда вызывали восхищение у путешественников, и по сей день в фольклоре и народном благочестии наряду с типичными местными акцентами можно уловить гармонии, мелодии и формы, оставленные миссионерами. В Боливии был обнаружен богатый архив оригинальных рукописей с Мессами, мотетами, Вечернями и гимнами, которые свидетельствуют о высочайшем уровне священной музыки, достигнутом в редукциях.

На концерте в Риме, организованном Обществом Иисусовым, Посольством Республики при Св. Престоле, при сотрудничестве других организаций, включая Римское паломническое бюро, произведения иезуитских редукций исполнил ансамбль Sonidos de Paraquaria, который является частью Центра документации, изучения и распространения музыкального репертуара древних иезуитских редукций Парагвая. Вокально-инструментальный ансамбль под руководством Яна Сарана исполнил произведения анонимных авторов, Доменико Дзиполи, Иньяцио Бальби и Мартина Шмидта. Песнопения звучали на латинском, испанском языках и на языке гуарани.

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