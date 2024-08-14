Музыка помогает выжить

В итальянском городе Бассано-дель-Граппа в области Венето завершился фестиваль «Кампус искусств», направленный на продвижение классической музыки среди детей и юношества.

Отличительной чертой фестиваля стала инклюзивность: были предложены занятия для музыкантов любого уровня подготовки, в том числе для начинающих. В мастер-классах могли принять участие как музыканты-профессионалы, так и любители.

Среди педагогов, приглашенных в Бассано-дель-Граппа в этом году, — Борис Гарлицкий из Франции, известный скрипач российского происхождения, выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В интервью Радио Ватикана он подчеркнул, как важно приобщать молодое поколение к классической музыке, – не только к исполнению, но и к слушанию:

— У многих складывается впечатление, что мир сошёл с ума. И классическая музыка — это одно из немногих занятий, если не единственное, которое может помочь, которое может спасти. Я думаю, что изречение Достоевского «красота спасёт мир» преувеличено. Но то, что красота и классическая музыка помогут выжить, перенести это ужасное время — я практически уверен. Поэтому я считаю, что для будущего наших детей и детей всего мира совершенно необходимо учиться слушать классическую музыку. В большей степени слушать, чем играть: музыкантов очень много, карьеру сделать невероятно трудно. Но научить их любить музыку необходимо.



Источник: Vatican News