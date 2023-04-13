Музейным реставраторам Ватикана удалось воскресить к Пасхе уникальный алтарный крест 15 века

Музейным реставраторам Ватикана удалось воскресить к Пасхе уникальный алтарный крест 15 века с живописным образом – он был раздавлен руинами храма при землетрясении 2016 года в центральной Италии, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Несколько мощных толчков землетрясения обрушились на центральную Италию в конце лета и осенью 2016 года, и вызвали страшные опустошения. Их жертвами пали многочисленные исторические храмы, памятники архитектуры и культуры, в том числе один из старейших монастырских комплексов страны, аббатство бенедиктинцев Сант-Эутицио, в котором рухнула колокольня и церковная крыша.

Руины храма раздавили одно из ценнейших средневековых произведений священного искусства, хранившееся в монастыре – крест с живописным распятием Христовым кисти Николя ди Улиссе да Сиена, который датируют 1472 годом. Крест висел над алтарем храма, и при обрушении свода был смят и раскололся на примерно 30 частей. Фрагменты креста были найдены через несколько недель после катастрофы пожарной бригадой, а затем их переправили музейным реставраторам Ватикана на экспертизу утрат и восстановление.

Барбара Яатта, директор музеев Ватикана, рассказала в интервью новостной службе EWTN News, что реставрация креста стала необычной и непростой задачей для музейного коллектива. Его реставраторы привыкли заниматься подновлением, профилактической чисткой, консервацией и поддержанием в надлежащем порядке тысяч произведений искусства в собственных коллекциях Святого Престола. «Это был особый случай в нашей повседневной работе, – подчеркивает Джатта, – тем более что такова была воля Папы Франциска».

Группа реставраторов из лабораторий живописи и реставрации деревянных изделий музеев скрупулезно трудилась над крестом с 2018 года до недавних пор. В настоящее время возрожденный крест экспонируется на временной выставке в музеях Ватикана под названием «Осколки надежды». Выставка подробно повествует посетителям об истории гибели и реставрации бесценного распятия. По ее завершении летом этого года, крест будет возвращен духовенству и мирянам архиепархии Сполето-Норча, а те планируют пока выставить его в епархиальном музее, в ожидании окончания восстановительных работ в храме. Реконструкция самого аббатства началась в сентябре 2022 года и займет несколько лет как минимум.

Анна Пиццамано, эксперт по средневековому искусству, поведала службе EWTN News, что реставрацию креста можно считать поистине невероятным подвигом, поскольку не все фрагменты удалось извлечь из-под руин церкви, и пришлось создавать их заново. «Перед нами материализовалось подлинное чудо, – улыбается Пиццамано. – Это удивительно, что реставраторам удалось восстановить крест полностью и с высочайшим качеством. Это произведение искусства единственное в своем роде уже потому, что до наших дней дошли лишь несколько картин кисти художника Николы ди Улиссе да Сиена. Утрата такого великого шедевра, как Крест Святого Евтихия, стала бы для нас невосполнимой потерей».

Она указывает на изображение пеликана в верхней части распятия «Здесь живое и осязаемое тело Христово, символизируемое этим пеликаном, – поясняет искусствовед. – Нужно помнить, что крест как таковой является главным и совершенным (par excellence) символом нашей веры. Это не просто некая подвеска, которую мы носим на шее или повседневный предмет, который мы привыкли видеть, а это глубочайшее выражение нашей веры». Пиццамано выступает в качестве одного из кураторов и экспертов выставки «Осколки надежды», открывшейся в марте. По ее словам, возрожденный крест Святого Евтихия станет зримым символом надежды для жителей Умбрии, которые претерпели за последние годы разрушительные землетрясения, пандемию COVID-19 и личные бедствия.

«Надежда заключается в том, что Христос побеждает смерть, вступая в Пасху, – говорит искусствовед. – Наш коллектив реставраторов музеев Ватикана обратился к архиепископу Сполето-Норчи с просьбой о сотворении особой молитвы ко дню благословения восстановленного креста. Это молитва возродит в душах наших прихожан уверенность, надежду и радость от того, что нам не только удалось вновь обрести произведение искусства такого великого мастерства и духовной силы, но и дать зримый и высший символ надежды на возрождение каждому, кто пострадал от землетрясения и прочих жизненных невзгод. Это послание особенно актуально в это важное время Великого поста, который отправляет нас в пасхальное путешествие. Обретенный крест возрождает великий мир и спокойствие, несет великое утешение в сердце каждого из нас. Это и те, кто вложил свой труд, дух и веру в восстановление креста, и те, кто будет приходить к нему и возносить молитвы».