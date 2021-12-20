Музей св. Януария: чудо совершилось к концу дня после усердных молитв

Чудо св. Януария – разжижение субстанции, которую считают кровью мученика, – в очередной раз состоялось 16 декабря в Неаполе, передаёт «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA.

В течение дня поступала информация, что кровь, находящаяся в ампуле, так и не стала жидкой – однако к вечеру ситуация изменилась. Музей Сокровищницы св. Януария, в ведении которого находится реликвия, сообщил на своей странице в Фейсбуке:

«После целого дня молитв и постоянного пения древней песни «сродников» св. Януария, которые, начиная с утра, молили о разжижении твердого сгустка крови, чудо св. Януария совершилось сегодня в 5 часов 59 минут вечера».

Событие, которое почитается многими верующими как чудо, состоит в том, что темно-красный сгусток, находящийся в боковой части ампулы-реликвария, становится красной жидкостью, которая заполняет всю ампулу. Хотя многие неаполитанцы и другие жители Италии верят, что речь идет о чуде, Католическая Церковь никогда официально не признавала его сверхъестественную природу.

Как правило, «чудо св. Януария» происходит три раза в год: 19 сентября, в день памяти святого, в первое воскресенье мая и 16 декабря – в годовщину извержения Везувия в 1631 году. В тот раз стихийное бедствие не затронуло Неаполь, и местные жители верят, что это случилось благодаря заступничеству св. Януария.

Если разжижение крови не происходит, многие воспринимают это как предзнаменование войн, голода, эпидемии или каких-то иных катастроф.

За последний год сгусток дважды разжижался в мае и сентябре, но остался сухим в декабре 2020 года.

В 9 часов утра 16 декабря этого года, по установленному обычаю, монс. Винченцо де Грегорио, аббат Королевской капеллы Сокровищницы св. Януария, открыл сейф, в котором находится реликвия.

В течение утренней Мессы ампула находилась на алтаре неаполитанского собора Успения Девы Марии. По окончании богослужения реликварий был осмотрен – но сгусток оставался твердым.

Однако к вечеру долгожданное событие все же совершилось: в ампуле появилась красная жидкость.

Как отмечают журналисты, декабрьское разжижение крови мученика, пострадавшего в III веке при императоре Диоклетиане, происходит далеко не каждый год – в отличие от сентябрьских и майских дней памяти св. Януария.