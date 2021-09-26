Можно ли католику голосовать за партию, которая не собирается отменять закон, противоречащий закону Божьему?

В политической жизни верующий человек призван по мере своих возможностей продвигать благо и искоренять зло. Если же невозможно искоренить зло, нужно стараться сделать всё, чтобы избежать ещё большего зла.

Голосовать за те партии, которые не занимаются напрямую отменой закона, противоречащего Богу, допустимо в том случае, если они не считают этот закон благом, но считают невозможным его отмену в данный момент.

Приведем здесь цитату из энциклики Папы Иоанн Павла II Evangelium Vitae:

“Если нет возможности отвергнуть законопроект или отменить закон о прерывании беременности, то парламентарий, чье абсолютное личное противостояние прерыванию беременности явно и всем известно, поступит правильно, поддержав предложения, цель которых — ограничить вред подобного закона и уменьшить его отрицательные последствия в сфере культуры и общественной нравственности. Ибо, поступая так, он не соучаствует недозволенным образом в принятии неправедного закона, а, наоборот, предпринимает правильную и достойную попытку ограничить его вредные аспекты” (73).

На эту тему высказалась также Конгрегация вероучения в доктринальном пояснении «Участие католиков в политической жизни» (2002 года), цитируя приведенный выше параграф из энциклики.



Источник: Vatican News