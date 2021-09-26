Можно ли католику голосовать за партию, которая не собирается отменять закон, противоречащий закону Божьему?

Можно ли католику голосовать за партию, которая не собирается отменять закон, противоречащий закону Божьему?

Сентябрь 26, 2021

В политической жизни верующий человек призван по мере своих возможностей продвигать благо и искоренять зло. Если же невозможно искоренить зло, нужно стараться сделать всё, чтобы избежать ещё большего зла.

Голосовать за те партии, которые не занимаются напрямую отменой закона, противоречащего Богу, допустимо в том случае, если они не считают этот закон благом, но считают невозможным его отмену в данный момент.

Приведем здесь цитату из энциклики Папы Иоанн Павла II :

“Если нет возможности отвергнуть законопроект или отменить закон о прерывании беременности, то парламентарий, чье абсолютное личное противостояние прерыванию беременности явно и всем известно, поступит правильно, поддержав предложения, цель которых — ограничить вред подобного закона и уменьшить его отрицательные последствия в сфере культуры и общественной нравственности. Ибо, поступая так, он не соучаствует недозволенным образом в принятии неправедного закона, а, наоборот, предпринимает правильную и достойную попытку ограничить его вредные аспекты” (73).

На эту тему высказалась также в доктринальном пояснении «Участие католиков в политической жизни» (2002 года), цитируя приведенный выше параграф из энциклики.


Источник: Vatican News

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