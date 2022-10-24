Московский Международный форум «Религия и мир» пройдет с 26 по 28 октября

VIII Московский Международный форум «Религия и мир» пройдет в столице России с 26 по 28 октября. В нем примут участие представители органов государственной власти, российские и зарубежные эксперты, общественные и религиозные деятели, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на ТАСС.

«Форум является одной из крупнейших и представительных дискуссионных площадок мира, где уже на протяжении семи лет в открытом диалоге обсуждаются вопросы поддержки и развития миротворческих и благотворительных инициатив, межрелигиозных отношений, консолидации общества на основе традиционных ценностей. В разные годы темами для обсуждений становились такие важные вопросы, как межнациональные и межконфессиональные отношения, духовно-нравственное воспитание молодежи, информационная безопасность, миротворческая деятельность, экология и так далее», – говорится в сообщении пресс-службы форума.

Отмечается, что тема форума в этом году – «Социальное служение на пути к миру». В рамках мероприятия пройдут пленарное заседание и пять панельных дискуссий, на которых будут обсуждаться вопросы реализации международных гуманитарных и образовательных проектов, оказания медицинской помощи в горячих точках, развития общественной дипломатии и противодействия дезинформации и распространению фейков в сети Интернет и СМИ.

В форуме примут участие представители органов государственной власти, российские и зарубежные эксперты, общественные и религиозные деятели из России, Сирии, Ливана, Ирана, Армении, Сербии, Казахстана, Узбекистана, Израиля, Греции, Приднестровья и Молдавии. Организатором мероприятия выступает Союз за содействие сохранения традиционных духовных ценностей «Христианский мир» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.