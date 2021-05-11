Мощи основателя Ордена иезуитов св. Игнатия Лойолы привезут в Россию, Белоруссию и Киргизию

Юбилейный год святого Игнатия Лойолы, который иезуиты во всем мире будут отмечать с 20 мая 2021 года по 31 июля 2022 года, пройдет под девизом «Во Христе увидеть все по-новому».

Как сообщает Catholic.by со ссылкой на агентство KAI, годовщина посвящена двум значимым событиям для иезуитов и всех, кто близок к игнатианской духовности, а именно 500-летию обращения Игнатия Лойолы, которое он пережил 20 мая 1521 года, и 400-летию его канонизации, которая состоялась в марте 1622 года.

16 мая, в память святого иезуита Анджея Боболи, мученически скончавшегося в Янув-Полесье Пинской области, по Польше и Дании начнется странствие мощей святого Игнатия Лойолы.

Планируется, что в юбилейный год мощи основателя Общества Иисуса будут привезены в Белоруссию, Россию и Киргизию.

В связи с юбилеем с 20 мая нынешнего года в приходских храмах, окормляемых отцами-иезуитами, можно будет получить индульгенции.

Торжественное открытие юбилейного года святого состоится в Памплоне, столице автономной области Наварра на севере Испании, одном из древнейших городов страны, где проходила битва, в которой Игнатий Лойола был ранен 20 мая 1521 года. Именно эта рана стала ключевым моментом его обращения.

Целебрация Святой Мессы в Памплоне будет проходить под предстоятельством Генерального настоятеля Общества Иисуса свящ. Артуро Созы, SJ.

Прямая трансляция из Памплоны начнется 20 мая в 23:00 по новосибирскому времени (19:00 по мск).

В своем послании к началу юбилея Генерал Ордена иезуитов, написал:

«Игнатианский год 2021–2022 становится для нас прекрасной возможностью, которую мы должны использовать в полной мере, не упуская ее. Для нас это в какой-то мере вызов: позволить Господу обратить нас. Давайте попросим у Всемогущего Бога благодати пережить это обращение. Мы хотим вновь ощутить внутренний апостольский энтузиазм, новую жизнь, новые пути следования за Господом. Поэтому девизом этого года мы выбрали слова «Во Христе увидеть все по-новому».