Монсеньор Пиццабалла назначен латинским Патриархом Иерусалима

Монсеньор Пиццабалла назначен латинским Патриархом Иерусалима

Октябрь 25, 2020

Папа Франциск назначил монсеньора Пьербаттисту Пиццабаллу латинским Патриархом Иерусалима. Последние четыре года архиепископ руководил этим патриархатом в качестве апостольского администратора sede vacante.

Новоназначенному Патриарху 55 лет, он иеромонах Ордена францисканцев. Получив богословское образование в Италии, о. учился на факультете Studium Biblicum Franciscanum в Иерусалиме. Позже преподавал библейский иврит на Францисканском факультете библейских и археологических наук в Иерусалиме.

В 1999 году прелат начал служение в Кустодии Святой Земли, занимался пастырской работой с местными католиками.

С 2004 года монсеньор Пиццабалла был кустодом Святой Земли. 24 июня 2016 года Папа Франциск назначил его титулярным архиепископом Верби и апостольским администратором sede vacante латинского Патриархата Иерусалима.

10 сентября в соборе Бергамо состоялась епископская хиротония прелата под предстоятельством кардинала Леонардо Сандри.


Источник: Vatican News

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