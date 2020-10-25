Монсеньор Пиццабалла назначен латинским Патриархом Иерусалима

Папа Франциск назначил монсеньора Пьербаттисту Пиццабаллу OFM латинским Патриархом Иерусалима. Последние четыре года архиепископ руководил этим патриархатом в качестве апостольского администратора sede vacante.

Новоназначенному Патриарху 55 лет, он иеромонах Ордена францисканцев. Получив богословское образование в Италии, о. Пьербаттиста Пиццабалла учился на факультете Studium Biblicum Franciscanum в Иерусалиме. Позже преподавал библейский иврит на Францисканском факультете библейских и археологических наук в Иерусалиме.

В 1999 году прелат начал служение в Кустодии Святой Земли, занимался пастырской работой с местными католиками.

С 2004 года монсеньор Пиццабалла был кустодом Святой Земли. 24 июня 2016 года Папа Франциск назначил его титулярным архиепископом Верби и апостольским администратором sede vacante латинского Патриархата Иерусалима.

10 сентября в соборе Бергамо состоялась епископская хиротония прелата под предстоятельством кардинала Леонардо Сандри.



Источник: Vatican News