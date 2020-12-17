Монсеньор Гуджеротти встретился с президентом Белоруссии

Специальный представитель выразил Александру Лукашенко обеспокоенность Папы Франциска в связи с ситуацией в Беларуси, сообщает Vatican News.

Утром 17 декабря, отвечая на вопросы журналистов, директор Зала печати Святейшего Престола Маттео Бруни заявил:

«Я могу подтвердить, что сегодня утром в 9 часов 30 минут (по римскому времени) монсеньор Клаудио Гуджеротти, бывший апостольский нунций в Беларуси, встретится в качестве специального посланника Святейшего Отца с президентом Республики Беларусь господином Александром Лукашенко, чтобы выразить заботу Святейшего Отца и его обеспокоенность нынешней ситуацией в стране».

Как передает агентство Белта, Гуджеротти прибыл в Минск как спецпосланник Папы Римского. Ранее, в 2011-2015 годах, иерарх занимал должность апостольского нунция в Белоруссии.

В частности, на встрече Лукашенко попросил монс. Гуджеротти передать понтифику самые теплые поздравления с Новым годом и пожелания крепкого здоровья. «Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить. Но сейчас лучше не надо болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники — болеть нам некогда. Но если что — сразу к нам», — с юмором отметил глава государства.

Архиепископ со своей стороны заверил, что обязательно передаст эти слова Папе Римскому. Он добавил, что глава Римско-Католической Церкви хотел встречать рождественские праздники вместе с верующими, но карантинные мероприятия пока не позволяют это сделать.

Как отметил Лукашенко, он очень рад, что понтифик направил в Белоруссию своего спецпосланника. «Мне приятно с вами встретиться, у меня хорошие впечатления остались от встреч, переговоров, разговоров с вами, когда вы служили здесь. И я всегда говорил, что нынешний Папа Римский Франциск, с моей точки зрения, — это народный человек. Это меня очень прельщает», — заявил он.

Белорусский лидер также поблагодарил архиепископа Гуджеротти за приезд, назвал его визит в Минск хорошим знаком.

«Есть о чем поговорить, у нас всегда было много тем. Многие темы и остаются, их сразу не решишь. Но какие-то движения есть», — добавил глава белорусского государства.

В начале ноября Лукашенко, принимая верительные грамоты у апостольского нунция Анте Йозича, заявил, что рассчитывает на консолидирующую и конструктивную роль Католической Церкви в белорусском обществе, пишет РИА Новости.