Молитвы о единстве христиан прошли в Москве и в Санкт-Петербурге

Экуменические богослужения, завершающие Неделю молитв о единстве христиан, прошли 25 января в Москве и Санкт-Петербурге. Тема Недели 2022 года – «Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Материалы к молитвам были подготовлены Советом Ближневосточных Церквей. Подробности сообщает «Благовест-инфо».

В Москве Святую Мессу и торжественную Вечерню в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии возглавил Митрополит архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци. На богослужении присутствовал Апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло. По традиции, к участию в молитвенной встрече приглашаются представители католических и православных общин, протестантских деноминаций, древних восточных Церквей, а также госструктур, взаимодействующих с религиозными организациями.

«Что именно соединяет нас? Для апостола Павла это ясно – соединяет нас только благодать, – сказал в своем слове архиепископ Павел Пецци. – Только благодать Божия способна с самого начала собирать людей воедино. Никакие наши усилия неспособны творить единство. Но это не значит, что мы ничего не должны делать. Как говорит апостол, благодать не действует, если мы не открываем ей наши сердца».

По мнению иерарха, первое действие, которое необходимо – это желание. «Первая ступень принятия благодати – искренне желание единства», – отметил он. Вторая ступень – это молитва; необходимо просить о единстве. И третья ступень – общение. «Да, общение –- не простое явление, потому что, как мы знаем, полное общение происходит вокруг Евхаристии», – подчеркнул архиепископ Павел.

«Нам остаётся быть верными в этом пути в ожидании того момента, когда Христос, будучи Всем во всех, соединяет нас воедино», – заключил прелат.

После песнопений с кафедры были вознесены молитвы обо всех христианах, чтобы, «отвергнув дела тьмы, и не стыдясь благовествования Христова, они возвещали Евангелие всему миру». От представителей христианских общин звучали прошения «о правителях народов, чтобы они искали не своего, а пользы других, утверждали в мире подлинную свободу и братство». Просили «о мире там, где идёт война и сильны разделения, чтобы усилия враждующих сторон обратились к установлению мира и взаимопониманию». Молились и «о гонимых за имя Христово», чтобы «укрепляемые примером мучеников, они в благодушии переносили тяготы и испытания». Отдельное прошение прозвучало о «скорейшем прекращено пандемии, чтобы милосердный Бог – врачеватель души и тела – возвратил здоровье больным, поддержал и укрепил тех, кто борется с вирусом, а всем нам ниспослал Свое благословение и мир». Помолились и о всех собравшихся: «Чтобы не было между нами разделений, но чтобы мы соединены были в одном духе и в одних мыслях; да будет скоро одно стадо и Один Пастырь». В заключение прозвучала молитва «Отче наш».

Месса и Вечерня транслировались онлайн на канале в YouTube прихода католического собора на Малой Грузинской.

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В Санкт-Петербурге богослужение в соборе Успения Пресвятой Девы Марии возглавил вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери Николай Дубинин. В богослужении приняли участие епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии Иван Лаптев, викарий северо-западного пропства Евангелическо-Лютеранской Церкви России Алексей Колосов, священник Армянской Апостольской Церкви Гевонд Темкин, представитель северо-западного объединения Евангельских христиан-баптистов Александр Костин. Кроме того, на богослужении присутствовал руководитель городского отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов.

Представителей Церквей, деноминаций и властей города приветствовал епископ Николай Дубинин. Он отметил, что в начале встречи все участники поклонились рождественскому вертепу, потому что Вифлеемская звезда – это знак того, что Бог пребывает со своим народом, чувствует его боль и сопереживает ему. Епископ напомнил, что последние годы были непростыми из-за глобальной пандемии, экономического кризиса, неспособности политических структур защитить граждан своих государств. «Но звезда зовет нас к яслям, где лежит Христос, а наши общины в свою очередь призваны быть светом, ведущим остальных к Спасителю. Для этого мы и молимся о единстве», – сказал епископ Николай Дубинин.

Обращаясь к собравшимся, епископ ЕЛЦИ Иван Лаптев отметил, что всех христиан объединяют две вещи. «Первая – это грех, который разрушает здоровье, отношения, лишает человека вечной жизни. И второе – это наша нужда в спасении. Для этого мы поднимаем голову, как волхвы на звезду, и видим распятие. Мы едины в голгофском подвиге», – сказал он.

В завершение молитвенной встречи ее участники прочитали молитву «Отче наш».

После богослужения состоялся концерт, который закрывал первый межконфессиональный хоровой фестиваль «Лики». С песнопениями выступили MiLadies Chorus СПБГБУ МПЦ «Московский», ансамбль «Виват», старший концертный хор музыкально-хоровой студии «Галактика» и другие.

Недели молитв о единстве христиан, организуемые Папским советом по содействию христианскому единству и Всемирным Советом Церквей, проходят с 1968 года. Ежегодно организаторы приглашают христиан одной из частей мира выбрать библейский текст и предложить тему для молитв и размышлений. В России Неделя молитв о единстве христиан проходит с 90-х годов ХХ века.



Елена Дорофеева, Татьяна Цветкова («Благовест-инфо»)

Фото: Михаила Фатеева (Gaudete.ru) и Ольги Дубягиной (Cathmos.ru)