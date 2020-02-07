Молитвенные намерения Папы Франциска на февраль: услышать вопль мигрантов

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание с молитвенными прошениями на февраль 2020 года. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Папа Франциск обращается с призывом ко всем людям доброй воли обратить внимание на бедственное положение миллионов беженцев и мигрантов, которые попадают в сети преступной работорговли: «Мигранты часто становятся жертвами контрабанды и торговли людьми, – подчёркивает Епископ Рима. – Это происходит по разным причинам, в том числе из-за нравственного разложения тех, кто готов на всё, чтобы разбогатеть. Деньги их бизнеса – грязные, подлые, кровавые деньги. Я не преувеличиваю: это деньги, запачканные кровью. Будем же молиться, дабы крик наших братьев-мигрантов, попавших в руки бессовестных торговцев людьми, а также голоса жертв современной работорговли были услышаны и приняты во внимание».