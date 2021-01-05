Молитвенные интенции Папы на январь 2021 года (ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца, ставшая месяц назад ватиканским фондом, опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на январь.

В начале 2021 года Папа Франциск обращается ко всем христианам:

«Молясь Богу, следуя за Иисусом, мы по-братски объединяемся с теми, кто молится, следуя другим культурам, другим традициям и другим вероисповеданиям.

Мы братья, которые молятся.

Братство побуждает нас открываться Отцу всех людей и видеть в другом человеке брата, сестру, с которыми можно разделить жизнь или поддержать друг друга, чтобы любить, чтобы узнавать друг друга.

Церковь ценит деяния Бога в других религиях, не забывая, что для нас, христиан, источником человеческого достоинства и братства является Евангелие Иисуса Христа.

Мы, верующие, должны вернуться к своим истокам и сосредоточиться на главном, а главное в нашей вере – это поклонение Богу и любовь к ближнему.

Помолимся, дабы Господь даровал нам благодать жить в полноценном братстве с братьями и сёстрами других религий не ссорясь, с молитвой друг о друге, с открытостью для всех».