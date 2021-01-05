Молитвенные интенции Папы на январь 2021 года (ВИДЕО)

Молитвенные интенции Папы на январь 2021 года (ВИДЕО)

Январь 05, 2021

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца, ставшая месяц назад ватиканским фондом, опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на январь.

В начале 2021 года обращается ко всем христианам:

«Молясь Богу, следуя за Иисусом, мы по-братски объединяемся с теми, кто молится, следуя другим культурам, другим традициям и другим вероисповеданиям.
Мы братья, которые молятся.

Братство побуждает нас открываться Отцу всех людей и видеть в другом человеке брата, сестру, с которыми можно разделить жизнь или поддержать друг друга, чтобы любить, чтобы узнавать друг друга.

Церковь ценит деяния Бога в других религиях, не забывая, что для нас, христиан, источником человеческого достоинства и братства является Евангелие Иисуса Христа.

Мы, верующие, должны вернуться к своим истокам и сосредоточиться на главном, а главное в нашей вере – это поклонение Богу и любовь к ближнему.

Помолимся, дабы Господь даровал нам благодать жить в полноценном братстве с братьями и сёстрами других религий не ссорясь, с молитвой друг о друге, с открытостью для всех».

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